Эволюция яблока. Как менялись iPhone: плюсы и минусы моделей

Сегодня в Купертино презентуют новый iPhone. Как ожидается, это будет iPhone 11. У "яблочной" продукции есть армия фанатов и множество критиков.

Но нельзя отрицать, что именно компания Стива Джобса в 2007 году заложила стандарт того, как должен выглядеть современный телефон, и по-прежнему задаёт тренды в этом направлении.

Однако у каждого нового "яблочного" аппарата всегда были ощутимые плюсы и минусы. Посмотрите, как менялся iPhone за 12 лет.

iPhone (2007) + родоначальник современных смартфонов — нельзя записывать и отправлять видео и картинки, нет 3G Фото © Public Domain

iPhone 3G (2008) + два цвета корпуса: чёрный и белый — корпус выполнен из ненадёжного пластика Фото © Public Domain

iPhone 3GS (2009) + появились запись видео и многозадачность — дизайн не изменился Фото © Public Domain

iPhone 4 (2010) + экран с высоким разрешением, фронтальная камера — большая проблема с антенной — телефон терял сигнал Фото © Public Domain

iPhone 4s (2011) + Siri, Full-HD-видео, можно раздавать интернет — отсутствие русского языка у Siri, старый дизайн Фото © Public Domain

iPhone 5 (2012) + увеличен экран, разъём зарядки lightning, nano-SIM, наушники earpods — краска с корпуса слезала, а корпус быстро царапался Фото © Public Domain

iPhone 5s и 5с (2013) + появился отпечаток пальца, корпус золотого цвета — корпус бюджетной версии iPhone 5c был из пластика Фото © Public Domain

iPhone 6/6 Plus (2014) + появление большого Iphone, тонкий корпус, стабилизация видеосъёмки — iPhone были из мягкого алюминия и часто гнулись Фото © Public Domain

iPhone 6s/6s Plus/SE (2015) + iPhone перестали гнуться, живые фото, три модели на выбор — мало улучшений по сравнению с предыдущей версией Фото © Public Domain

iPhone 7/7 Plus (2016) + влагозащита, стереозвук, увеличилась "жизнь" батареи, 5 цветов корпуса — отказ от 3,5-мм разъёма и кнопки home, старый дизайн Фото © Public Domain

iPhone 8, iPhone 8 Plus (2017) + выросло разрешение экрана, беспроводная зарядка, прочное стекло — устаревший дизайн Фото © Public Domain

iPhone X ( 2017 ) + новый дизайн, двойная основная камера, Face ID, шестиядерный процессор — цена; память — только 64 или 256 Гб Фото © Public Domain