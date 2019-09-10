Эволюция яблока. Как менялись iPhone: плюсы и минусы моделей

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock 

Сегодня в Купертино презентуют новый iPhone. Как ожидается, это будет iPhone 11. У "яблочной" продукции есть армия фанатов и множество критиков.

Но нельзя отрицать, что именно компания Стива Джобса в 2007 году заложила стандарт того, как должен выглядеть современный телефон, и по-прежнему задаёт тренды в этом направлении.

Однако у каждого нового "яблочного" аппарата всегда были ощутимые плюсы и минусы. Посмотрите, как менялся iPhone за 12 лет.

iPhone (2007)

+ родоначальник современных смартфонов

— нельзя записывать и отправлять видео и картинки, нет 3G

Фото © Public Domain

iPhone 3G (2008)

+ два цвета корпуса: чёрный и белый

— корпус выполнен из ненадёжного пластика

Фото © Public Domain

iPhone 3GS (2009)

+ появились запись видео

и многозадачность

— дизайн не изменился

Фото © Public Domain

iPhone 4 (2010)

+ экран с высоким разрешением, фронтальная камера

— большая проблема с антенной — телефон терял сигнал

Фото © Public Domain

iPhone 4s (2011)

+ Siri, Full-HD-видео, можно раздавать интернет

— отсутствие русского языка

у Siri, старый дизайн

Фото © Public Domain

iPhone 5 (2012)

+ увеличен экран, разъём зарядки lightning, nano-SIM, наушники earpods

— краска с корпуса слезала,

а корпус быстро царапался

Фото © Public Domain

iPhone 5s и 5с (2013)

+ появился отпечаток пальца, корпус золотого цвета

— корпус бюджетной версии iPhone 5c был из пластика

Фото © Public Domain

iPhone 6/6 Plus (2014)

+ появление большого Iphone, тонкий корпус, стабилизация видеосъёмки

— iPhone были из мягкого алюминия и часто гнулись

Фото © Public Domain

iPhone 6s/6s Plus/SE (2015)

+ iPhone перестали гнуться, живые фото, три модели

на выбор

— мало улучшений

по сравнению с предыдущей версией

Фото © Public Domain

iPhone 7/7 Plus (2016)

+ влагозащита, стереозвук, увеличилась "жизнь" батареи,

5 цветов корпуса

— отказ от 3,5-мм разъёма и кнопки home, старый дизайн

Фото © Public Domain

iPhone 8, iPhone 8 Plus (2017)

+ выросло разрешение экрана, беспроводная зарядка, прочное стекло

— устаревший дизайн

Фото © Public Domain

iPhone X ( 2017 )

+ новый дизайн, двойная основная камера, Face ID, шестиядерный процессор

— цена; память — только 64 или 256 Гб

Фото © Public Domain

iPhone XS/Max/XR ( 2018 )

+ достойный бюджетный iPhone XR, сверхпрочное стекло, улучшенный процессор

— мало кардинальных улучшений

Фото © Public Domain

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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