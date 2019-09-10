Эволюция яблока. Как менялись iPhone: плюсы и минусы моделей

Сегодня в Купертино презентуют новый iPhone. Как ожидается, это будет iPhone 11. У "яблочной" продукции есть армия фанатов и множество критиков.
Но нельзя отрицать, что именно компания Стива Джобса в 2007 году заложила стандарт того, как должен выглядеть современный телефон, и по-прежнему задаёт тренды в этом направлении.
Однако у каждого нового "яблочного" аппарата всегда были ощутимые плюсы и минусы. Посмотрите, как менялся iPhone за 12 лет.
iPhone (2007)
+ родоначальник современных смартфонов
— нельзя записывать и отправлять видео и картинки, нет 3G
Фото © Public Domain
iPhone 3G (2008)
+ два цвета корпуса: чёрный и белый
— корпус выполнен из ненадёжного пластика
Фото © Public Domain
iPhone 3GS (2009)
+ появились запись видео
и многозадачность
— дизайн не изменился
Фото © Public Domain
iPhone 4 (2010)
+ экран с высоким разрешением, фронтальная камера
— большая проблема с антенной — телефон терял сигнал
Фото © Public Domain
iPhone 4s (2011)
+ Siri, Full-HD-видео, можно раздавать интернет
— отсутствие русского языка
у Siri, старый дизайн
Фото © Public Domain
iPhone 5 (2012)
+ увеличен экран, разъём зарядки lightning, nano-SIM, наушники earpods
— краска с корпуса слезала,
а корпус быстро царапался
Фото © Public Domain
iPhone 5s и 5с (2013)
+ появился отпечаток пальца, корпус золотого цвета
— корпус бюджетной версии iPhone 5c был из пластика
Фото © Public Domain
iPhone 6/6 Plus (2014)
+ появление большого Iphone, тонкий корпус, стабилизация видеосъёмки
— iPhone были из мягкого алюминия и часто гнулись
Фото © Public Domain
iPhone 6s/6s Plus/SE (2015)
+ iPhone перестали гнуться, живые фото, три модели
на выбор
— мало улучшений
по сравнению с предыдущей версией
Фото © Public Domain
iPhone 7/7 Plus (2016)
+ влагозащита, стереозвук, увеличилась "жизнь" батареи,
5 цветов корпуса
— отказ от 3,5-мм разъёма и кнопки home, старый дизайн
Фото © Public Domain
iPhone 8, iPhone 8 Plus (2017)
+ выросло разрешение экрана, беспроводная зарядка, прочное стекло
— устаревший дизайн
Фото © Public Domain
iPhone X ( 2017 )
+ новый дизайн, двойная основная камера, Face ID, шестиядерный процессор
— цена; память — только 64 или 256 Гб
Фото © Public Domain
iPhone XS/Max/XR ( 2018 )
+ достойный бюджетный iPhone XR, сверхпрочное стекло, улучшенный процессор
— мало кардинальных улучшений
Фото © Public Domain