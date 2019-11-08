Apple установят правила. Какие российские приложения попадут в iPhone

Госдума приняла в первом чтении закон, который обяжет производителей яблочной продукции до продажи установить на свои устройства российские приложения. Сейчас все изначальные программы в айфонах и айпадах исключительно западного производства. Пока проект не оформился окончательно, ведутся яростные споры о том, какие приложения могут попасть туда. Ведь автоматическая предустановка приложения в новый гаджет означает не только престиж, но и рост скачиваний, рекламы и продаж. Лайф составил свой список наиболее вероятных кандидатов.

Yandex Browser Хорошая альтернатива как популярному Chrome, так и Safari, который является родным браузером от Apple

Mail.ru Безусловно, за почту развернётся борьба между российскими гигантами: Mail, "Яндекс". И, вероятно, поделят места — не всё же одному

"Яндекс.Карты" Очевидно, что российские карты удобнее, чем предустановленные Google Maps. Так что потребитель лишь выиграет

Госуслуги Цифровая бюрократическая система — родное ноу-хау. Она полезна и экономит кучу времени. А в названии есть упоминание государства

"ВКонтакте" Тут дополнительные аргументы излишни. Для десятков миллионов жителей постсоветского пространства это давно уж главная соцсеть

Life.ru Приятно, когда самые оперативные и интересные новости всегда в твоём телефоне. А лучше, когда они там сразу после покупки гаджета

"Тинькофф" Цифровой и прогрессивный банк. Переводы по номеру, годный кешбэк. 5 млн скачиваний приложения — хороший кандидат в предустановку

"Одноклассники" Это самая крутая соцсеть для мам, пап, дедушек и бабушек. И для одноклассников, конечно. Аудитория её постоянно растёт

OKKO У них есть Netflix — у нас появилось OKKO. Отличный сервис для просмотра фильмов и сериалов. Ведь их давно уже смотрят с телефона