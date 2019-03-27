IQOS "вне закона" — что не запрещено, то разрешено. В США нельзя, в России можно

В новой версии антитабачной концепции Минздрав РФ предупреждает об опасности эпидемии никотиновой зависимости из-за электронных сигарет. Вейпы и системы нагревания табака министерство предлагает приравнять к обычным сигаретам. Производители IQOS со своей стороны заявляют, что их новая система нагревания табака почти безвредна. Собеседники Лайфа из Минздрава РФ и Госдумы с мнением представителей компании Philip Morris International категорически не согласны.

По мнению заместителя главы Минздрава РФ Олега Салагая, обращение систем нагревания табака типа IQOS должно регулироваться так же строго, как и обычных сигарет. Это связано с изменением в концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы. В новой концепции Минздрава больше внимания отводится контролю за оборотом электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Этот термин даже не использовался в прошлом варианте документа. Теперь Минздрав добавил ЭСДН почти во все пункты, связанные с готовящимся ограничением для обычных сигарет.

— Последняя редакция концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы, внесённая в правительство, отражает принципиальную позицию Минздрава, в соответствии с которой обращение как электронных сигарет, так и систем нагревания табака, так и обычных сигарет должно регулироваться одинаково, — отмечают в Минздраве РФ.

По информации Лайфа, вице-премьер российского правительства, курирующий деятельность Минздрава и социальную политику в стране, Татьяна Голикова только в апреле ознакомится с проектом последней редакции концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.

Минздрав РФ в своём решении приравнять все электронные средства доставки никотина (ЭСДН) к сигаретам ориентируется на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по инновационным и новым табачным изделиям от 6 октября 2018 года, в котором предлагается принять меры, которые бы предотвратили "начало употребления инновационных и новых видов табачных изделий".

В концепции Минздрава отдельно подчёркивается, что новые виды табачных изделий приобрели особую популярность среди молодёжи, в том числе ранее не курившей.

— По данным глобального обследования потребления табака среди молодёжи, электронные средства доставки никотина (ЭСДН) использовали 8,5% подростков в возрасте 13–15 лет, а согласно аналогичному обследованию взрослого населения, электронные сигареты потребляли 3,5%, — отмечают в Минздраве РФ и добавляют, что сложившаяся ситуация грозит спровоцировать новую эпидемию никотиновой зависимости и ухудшить результаты, достигнутые при реализации государственной политики предотвращения потребления табака в предыдущие годы.

С представителями Минздрава РФ согласен и общественный деятель, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

— Системы нагревания табака типа IQOS и другую продукцию, так называемые средства доставки никотина (ЭСДН), в отличие от сигарет, можно курить практически где угодно, включая аэропорты, кафе и рестораны. Компании представляют эти устройства как менее вредные и более безопасные, через островки продаж идёт их активная реклама, что в случае с сигаретами запрещено, — говорит Султан Хамзаев. — На ЭСДН в России сейчас не распространяется требование на демотивирующие этикетки и запрет на рекламу в магазинах.

По словам юриста Романа Вернеги, с 2013 года в России был введён закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещена реклама табака и установлены ограничения для торговли табачными изделиями.

— И в это же самое время мы получаем на рынке табачный продукт, который предлагают бесплатно покурить (не уточняя возраст потенциального потребителя), продукт с мощной маркетинговой поддержкой, которая запрещена в России в отношении табачных изделий. Разве это не абсурдная ситуация? — рассуждает юрист Вернега в разговоре с Лайфом.

Между тем, согласно Налоговому кодексу РФ, табачные стики для IQOS — это нагревательный табак, а табак, предназначенный для нагревания, входит в число подакцизных товаров, отмечают в Минздраве РФ, поэтому табачные стики следует считать табачной продукцией.

— Исходя из этого, дистанционно продавать табачные стики нельзя, — говорит юрист Роман Вернега, но в российском законодательстве ещё не описаны меры относительно IQOS, поэтому антитабачные запреты не могут на них распространяться.

В самой компании, производящей IQOS, — Philip Morris International — утверждают, что употребление стиков не считается курением, потому что они не нагреваются до состояния тления или горения табака.

— По результатам деятельности компании в 2018 году, количество пользователей IQOS превышает 800 тысяч человек (совершеннолетние курильщики, которые полностью переключились на новый продукт, отказавшись от традиционных сигарет), — рассказали Лайфу в Philip Morris International.

Как отмечают в компании, научные исследования инновационных продуктов (в том числе IQOS) на сегодняшний день свидетельствуют, что переход на IQOS может быть менее вредным для здоровья, чем продолжение курения сигарет.

— Это не означает, что IQOS безвреден. Табачные стики содержат никотин, который вызывает зависимость. Но химический анализ аэрозоля показывает снижение содержания вредных веществ в среднем более чем на 90% по сравнению с дымом стандартной сигареты, — утверждают в Philip Morris International.

Однако многие обыватели, попробовавшие курить IQOS, с которыми поговорил Лайф, имеют другой опыт. По словам курильщиков, при использовании IQOS у них наблюдались высыпания на теле, болела голова, крутило ноги, руки, шею.

— Возможно, это происходило из-за некачественного табака или аллергии на никотин и прочих особенностей организма, — считает эксперт Лайфа.

Ещё менее оптимистичны в оценках инновационных табачных продуктов, разработанных Philip Morris International, не аффилированные с компанией учёные.

Так, эксперт центра по изучению онкологии из Гейдельберга (Германия) доктор Мартина Пётчке-Лангер совсем не разделяет оптимизма табачников.

— Конечно, вызывающие рак вещества могут образоваться и при нагревании табака, — говорит она.

По её словам, сомнительно считать новый продукт здоровым, даже если он менее вреден, чем курение обычных сигарет. Даже нюхательный и жевательный табак сильно канцерогенны. Хотя в них табак вообще не горит. Курильщики получают никотин без дыма, как от обычных сигарет.

Европейских коллег поддерживают и американские учёные. Так, специалисты Калифорнийского университета протестировали систему нагревания табака, выпускаемую компанией Philip Morris International, чтобы выяснить, действительно ли она безопаснее обычных сигарет, как утверждает производитель.

Американские учёные из Университета Калифорнии опубликовали исследования, где рассказывается о вреде IQOS. Выяснилось, что в процессе нагревания полимерный фильтр, который есть внутри устройства, слегка плавится. Плавясь, он выделяет формальдегид циангидрин. Как говорится в исследовании, это вещество "очень токсично даже в малых концентрациях". Попадая в печень, оно разлагается на формальдегид и цианид.

Симптомы хронического отравления формальдегидом известны — они наблюдаются у рабочих, использующих технический формалин. Это проблемы с пищеварением, головные боли, расстройства зрения, дрожание, плохой сон, психическое возбуждение, покраснение и раздражение кожи. Некоторые рабочие заболевали бронхиальной астмой.

В большом количестве (от 60 мл) формальдегид приводит к смерти. Цианид ещё более ядовит. Раньше им травили грызунов. А синильная кислота (цианистый водород, входящий в состав циангидрина) использовалась как боевое отравляющее вещество.

— Исследование показало, что система IQOS может быть не такой безвредной, как заявлялось, — говорится в работе. Учёные уже успели провести достаточно исследований, чтобы стало ясно: по-настоящему безвредных сигарет нет, независимо от того, делают их из бумаги или пластика, горят они или нагреваются.

По данным японского врача Йо Камура из клиники "Сион", в IQOS используется тот же табак, что и в сигаретах, а устройство содержит различные канцерогены. Поэтому аппарат существенно не заменит обычные сигареты, а в условиях относительной дороговизны это не уменьшит число курящих, как заявляют производители.

— Также существует никотин, который выделяется при выдыхании пара. Он, как известно, вреден, — отмечает врач Йо Камура и заявляет о негативном влиянии пассивного курения, как и от табачных сигарет.

С учёными и врачами Запада и Востока согласны и в российском правительстве. Его эксперты, изучив все выводы учёных о якобы почти безвредном IQOS, не поддержали предложение Philip Morris International инвестировать в создание в России научно-исследовательского и производственного центра по выпуску инновационных табачных продуктов. Эксперты Правительства России считают, что результаты исследований о воздействии на здоровье системы нагревания табака, разработанной компанией, "не позволяют сделать выводы о потенциале снижения вреда для здоровья при их использовании по сравнению с курением табака".

В российском правительстве отметили, что "утверждения о сокращении риска для здоровья при употреблении таких изделий базируются на исследованиях, финансируемых табачной промышленностью". Получается, тот, кто оплатил исследование, — тот и получил выводы. Сомнительно, что они могут быть независимыми. Объективная оценка продукта может быть осуществлена только при условии проведения независимых научных исследований, полагают в Кабинете министров РФ.

— Доказательств, подтверждающих заявления о снижении риска и пользе для здоровья устройств, в которых табак нагревается, а не сжигается, не имеется, — сказал Лайфу источник в российском правительстве.

Очень категоричен в отношении электрических устройств IQOS бывший главный санитарный врач РФ, а сейчас депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

— Когда вам убийца говорит, что моя пуля сегодня щадящая, не разносит полчерепа, — что вы глупости говорите? Это всё было придумано, нанято, бессовестные люди этим занимались, и у нас сегодня есть врачи, которые говорят: "Это хорошо. Когда он курит, там сгорает тысяча вредных веществ, но нас интересует прежде всего никотин — он же является наркотиком". Видите ли, какие они добренькие: они убирают продукты сгорания, но никотин-то остаётся. Это изощрённый цинизм, и вы ещё находите в себе силы повторять эту глупость, — говорит Геннадий Онищенко Лайфу.

— Поскольку в законе нет IQOS, нет электронной сигареты. У того, кто разрешает, нет юридических оснований запретить! Это как наркотики: каждый год 40 новых изобретают. Раз его в списке нет, его можно использовать, он же не запрещён, можно продавать даже, — сетует Онищенко.

Главный российский борец с курением возмущён тем фактом, что IQOS можно свободно рекламировать, а в торговых центрах и аэропортах есть целые зоны, где продают данные устройства и курят.

— Я это вижу и знаю. Надо сегодня этим заниматься, надо это немедленно запрещать. И врачи у нас есть, которые говорят: "Да вы что? Я сам курил, а теперь хожу с этой". И закрывают глаза, — возмущается парламентарий.

Геннадий Онищенко говорит, что никто в России появление IQOS не лицензировал и не выдавал на его продажу особых разрешений.

— Никто не давал. IQOS не табачная продукция — она сегодня юридически не подпадает под этот закон. У нас запрещено курение сигарет, а это не сигарета. Всё, что идёт от табачной мафии, которая вдруг заговорила о здоровье, конечно, их ужимки. Пока мы отелимся с запретом, мы ещё одно поколение потеряем, — утверждает Онищенко.

Удивительно, но в США инновационная продукция IQOS американской Philip Morris International не продаётся.

— Конечно, что тут удивительного? США производили метадон, о котором говорили: "Давайте будем лечить ВИЧ-инфицированных наркоманов". У них федерального закона нет, а нам всем навязывали, причём навязывали через Всемирную организацию здравоохранения. Вы видите, что они делают?! —возмущён Онищенко.

На территории Америки производство продукции с содержанием табака жёстко регламентировано. Необходимо разрешение Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA), которое присвоит устройству IQOS статус "продукта, снижающего риск для здоровья".

Критерии для приобретения этого статуса очень высоки. Необходимо предоставить данные исследований, подтверждающие, что риск для здоровья потребителя снижен. Кстати, в январе 2018 года американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не разрешило Philip Morris International рекламировать IQOS как более безопасный, чем обычные сигареты, продукт.

Тогда эксперты FDA отметили, что у Philip Morris International нет доказательств существенного снижения вреда. В настоящее время компания только готовится к подаче заявки на присвоение своему продукту вышеуказанного статуса, для чего собирает результаты анализов, подтверждающих заявленное уменьшение риска.

— Критерии, по которым Управление по контролю присваивает подобные статусы, достаточно высоки, к тому же ранее попросту не было табачной продукции, которая уменьшала бы получаемый курильщиком вред, — отмечают опрошенные Лайфом эксперты.

А вот в Таиланде, например, IQOS под строгим запретом. В этой стране электронных сигарет в свободной продаже просто нет. Курить их на улице тоже не стоит — это может обернуться крупными неприятностями (штрафом или даже тюрьмой).

Между тем в Минздраве РФ заявляют, что глобальной целью антитабачной концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году до 5%. После 2050 года ведомство предлагает рассмотреть вопрос о полном запрете оборота табачной продукции.

А пока IQOS, так и не разрешённые к продаже на собственной родине в США, можно спокойно покупать и курить не только на улице, но и в ресторанах и даже в аэропортах России. В России инновационный продукт можно курить везде.