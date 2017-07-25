В автомобили Land Rover будут загружены сервисы "Яндекса"

Range Rover Velar станет первой моделью Land Rover, где можно будет использовать сервисы "Яндекс. Музыка" и "Яндекс. Навигатор". В России она поступит в продажу осенью 2017 года. Сейчас приложения находятся на завершающих стадиях тестирования.

— Они оптимизированы для использования в автомобилях и будут доступны для скачивания на смартфон в магазинах Apple/Android по мере их реализации, — говорится в сообщении "Яндекса".

Land Rover не первая автомобильная компания, с которой "Яндекс" договорился о внедрении в мультимедийную систему своих разработок . Ранее подобные сервисы были встроены в машины Honda и Toyota Camry Exclusive.

В настоящее время "Яндекс" и "АвтоВАЗ" собираются разрабатывать "мультимедийные системы нового поколения", среди которых развлекательные и навигационные сервисы.