Life-контроль: В пастеризованном молоке некоторых производителей нет молока

Эксперты "Росконтроля" проверили пастеризованное молоко с массовой долей жира 3,2%. Самый дешёвый бренд оказался самым некачественным.

"Росконтроль" провёл исследование популярных федеральных брендов пастеризованного молока: "Авида", "Из Вологды/Вологжанка", "36 копеек", "Село зелёное", Globus, "Искренне ваш", "Зелёная линия/Маркет". Стоимость продукции: от 48 до 97 рублей за литр.

Анализировались образцы в государственно аккредитованной лаборатории более чем по 50 параметрам: микробиологические показатели, наличие плесени и патогенных микробов, присутствие консервантов и сухого молока, оценка количества кальция и фосфора.

Эксперты покупали молоко в обычных продуктовых магазинах. Все требования к хранению и перевозке образцов соблюдались в соответствии с ГОСТ.

Что можно пить?

Молоко брендов "Из Вологды/Вологжанка", "Село зелёное", Globus, "Искренне ваш", "Зелёная линия/Маркет" соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям, не содержит растительных жиров и сухого молока. Ранее "Росконтроль" проводил исследование сыра Маасдам, где также было выявлено, что большинство продуктов сделаны из натуральных ингредиентов.

Кроме того, у всех названных образцов молока показатель СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) соответствует требованиям ГОСТа. Ко всему прочему, в продукции торговых марок Globus, "Искренне ваш", "Зелёная линия/Маркет" относительно высокое содержание кальция.

Замечания эксперты сделали образцам молока "Из Вологды/Вологжанка" и "Зелёная линия/Маркет" за кормовой привкус во вкусе и запахе, однако среднестатистический покупатель, возможно, его и не почувствует.

Какое молоко лучше не брать?

В жировой фазе образца "36 копеек" были обнаружены фитостерины, что указывает на наличие растительных жиров в молоке. Их там быть не должно. Следовательно, в продукции "36 копеек" присутствуют фальсификаты. К сожалению, "Росконтроль" часто обнаруживает фальсифицированные продукты на полках магазинов.

Остальные показатели качества марки "36 копеек" подтверждают предположение, что это не натуральное молоко: СОМО этого молока ниже, чем требует ГОСТ и Технический регламент, количество белка и кальция существенно меньше, чем у остальных участников теста. Кроме того, данный образец имеет неудовлетворительные органолептические показатели — не обладает характерными для молока вкусом и запахом.

И ещё один показатель качества продукции бренда "36 копеек", а также "Авида" вызывает сомнение. Это низкая термоустойчивость.

— Термоустойчивость — это технологическое свойство молока выдерживать воздействие высоких температур без коагуляции белков. Причинами низкой термостойкости молока являются повышенная кислотность и нарушенный солевой и белковый состав, — говорит специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

В составе опасные микробы

В молоке "36 копеек" и "Авида" выявлено нарушение обязательных требований безопасности. У этих образцов оказался слишком высокий уровень микробной обсеменённости мезофильной микрофлорой (в четыре раза больше допустимого у бренда "Авида" и в 76 раз больше у марки "36 копеек"), что может стать причиной размножения стрептококковой или кишечной палочки.

— Существует норма обсеменения пищевых продуктов. Если она превышена, то продукт быстрее портится, потребитель может легко отравиться или подхватить инфекцию, — говорит технолог пищевой промышленности Иван Рыжков.

Кроме того, у молока "36 копеек" определена только вторая группа чистоты, что недопустимо для питьевого молока. Вторая группы чистоты означает, что в продукт попали пыль, остатки корма или какие-то другие загрязнители и оно не было должным образом очищено.

Ведущий инженер по качеству "Останкинского молочного комбината", где производится молоко "36 копеек", Виктория Крылова сказала Лайфу, что в составе продукции "36 копеек" нет растительных жиров, превышения уровня обсемененности, и молоко должно относиться к первой группе чистоты. Результаты исследования представитель бренда назвала странными, поскольку весь необходимый контроль качества на производстве организован.

Лайфу удалось связаться с пресс-службой "Останкинского молочного комбината", где исследования "Росконтроля" комментировать отказались, заявив: "У нас уже давно продукция из натурального молока".

На молочный комбинат "Авида" также был направлен запрос, но ни руководитель контроля качества, ни пресс-служба предприятия не ответили на вопросы Лайфа.

Ответственность производителей

Производители обязаны указывать на упаковке полную информацию о составе продукта. Если в молоке есть растительные жиры — их необходимо прописывать на пакете, иначе это добавление является фальсификатом.

Как отмечает юрист Московского общества защиты потребителей Юлия Швец, за непредоставление информации на производителя накладываются штрафы — от 100 до 200 тысяч рублей.

"36 копеек" и "Авида" отправились в чёрный список "Росконтроля" за значительные нарушения. Молоко брендов "Из Вологды/Вологжанка", "Село зелёное", Globus, "Искренне ваш", "Зелёная линия/Маркет" рекомендовано к покупке.

Ранее "Росконтроль" проверил сметану в продуктовых магазинах и нашёл бренды, использующие фальсификаты при производстве.

Публикация подготовлена в рамках совместного проекта Лайфа и "Росконтроля" по контролю качества услуг и товаров для населения.