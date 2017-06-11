На Урале, в районе, где нашли следы заблудившегося мальчика, обнаружили медведя

По мнению одних специалистов, зверь вполне мог напасть на четырёхлетнего Диму, а тело его прикопать неподалёку.

Недалеко от Рефтинского в лесу продолжаются поиски ребёнка, который пропал вчера в 9 утра во время похода выходного дня. Случилось этот в тот момент, когда он пошёл со своим папой за дровами, но на полпути попросился назад — к маме, которая была в палатке. Отец отпустил сына одного, потому что идти было около ста метров. С тех пор ребёнка никто не видел.

Сейчас пропавшего Диму Пескова ищут около 500 человек: полицейские, сотрудники МЧС и волонтёры. Кроме того, с воздуха территорию облетает беспилотник, оснащённый тепловизором. Как раз с помощью него и удалось засечь медведя в той местности, где вчера собаки обнаружили и потеряли след мальчика.

— По мнению одних специалистов, маловероятно, что дикое животное могло напасть на человека летом, когда у него достаточно корма. По мнению других экспертов, нападение на человека вполне возможно. Медведь мог напасть на мальчика, а тело его не съесть, но прикопать, — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Однако это всего лишь версия-предположение. Не более того. И тем не менее в район, где беспилотник обнаружил присутствие медведя, выдвинулась поисковая группа.