На добровольцев, ищущих под Асбестом 4-летнего Диму, пытался напасть медведь

К счастью, людям удалось скрыться от хищника. Из-за инцидента было решено убрать непрофессиональных спасателей, чтобы не подвергать их жизнь опасности.

Сегодня третий день поисков пропавшего у Рефтинского водохранилища четырёхлетнего ребёнка. Пропавшего мальчика ищут уже около 1000 человек. Однако сегодня число непрофессиональных спасателей из числа женщин и детей пришлось сократить. Причиной тому послужил инцидент в лесу.

По сообщению представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, одна из поисковых групп, которая не была подготовлена должным образом, встретилась с медведем, вставшим в нападающую позицию — на дыбы. Несчастного случая удалось избежать — машине со спасателями удалось скрыться от хищника. По словам Горелых, тот самый ли это медведь, которого засёк накануне с высоты беспилотник, или другой, сказать сложно.

— Значительных изменений в рамках широкомасштабной поисковой операции по розыску четырёхлетнего Димы по состоянию на 16:00 по местному времени действительно не произошло, — сообщил полковник Валерий Горелых. — Ребёнок, к сожалению, пока не обнаружен. Но сотрудники полиции, наши коллеги из МЧС и Росгвардии, а также волонтёры надежды не теряют и продолжают работу. На сегодняшний день количество добровольных помощников из числа женщин и несовершеннолетних пришлось несколько сократить. Это связано с тем, что вчера вечером на одну из поисковых групп, находившихся в лесу, вышел и встал перед ней, что называется, на дыбы хозяин тайги — бурый медведь. Тот ли самый ли это медведь, которого засёк накануне с высоты беспилотник, или другой, сказать сложно. Но на гражданских лиц, не готовых к таким сюрпризам природы, он, безусловно, оказал определённое психологическое воздействие. Именно по данной причине из леса убрали часть непрофессиональных спасателей, чтобы не подвергать их жизнь возможной опасности. Силы этой категории людей теперь используются только там, где встреча с хищником исключена.

В поисках четырёхлетнего ребёнка задействовано более 150 спасателей и курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Спасатели вместе с сотрудниками полиции, Росгвардии и волонтёрами метр за метром с воздуха, на земле и на воде обследуют десятки квадратных километров. Кроме того, в зоне поисков работает несколько кинологических расчётов подразделений МЧС и полиции. Также для поиска мальчика задействован беспилотник с тепловизором, который в режиме онлайн транслирует картинку местности с высоты до 500 метров. А вблизи летнего оздоровительного лагеря "Искорка" продолжает функционировать временный оперативный штаб по координации поисковых мероприятий. В него, по сообщению полиции, входят первые лица местных органов власти, МВД и МЧС.

— Поисковые группы, выстроившись в цепочки, продолжают прочёсывать местность в районе линии электропередачи, неподалёку от которой были обнаружены, предположительно, детские следы, — добавил представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелый. — Также тотальным проверкам подвергаются заброшенные строения — ямы, подвалы и другие сооружения, где мог укрыться малыш.

Помимо этого, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, сыщикам удалось установить личности рыбаков, к которым подходил мальчик в день пропажи. Они подтвердили, что Дима пошёл в противоположном от палатки направлении. Родителей же мальчика повторно проверяют на детекторе лжи для установления новых подробностей произошедшего.

— Родители ребёнка сегодня участвуют в оперативно-следственных действиях, — поясняет Валерий Горелых. — Их показания повторно и более детально проверяются на полиграфе, известному в народе как детектор лжи. Отец и мать Димы ведут себя спокойно. Кроме того, сыщики уголовного розыска установили личности рыбаков, к которым подходил мальчик в день пропажи. Они подтвердили, что Дима отправился в противоположную от своей палатки сторону. О том, как будет в дальнейшем продвигаться розыск ребёнка, проинформируем дополнительно.

Напомним, Дима потерялся два дня назад. Он приехал на природу вместе с родителями. Семья разбила палатку. Папа с мальчиком отправились за дровами. В какой-то момент Дима стал проситься к маме и пошёл в сторону палатки. Расстояние было небольшое — около 100 метров. С тех пор ребёнка никто не видел.