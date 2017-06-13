Фотографа Владимира Задумина задержали за съёмку Центрального стадиона

Визуальный "летописец" городской жизни, известный в городе как EkaMag, назвал поведение чоповцев бредом: "У меня изъяли паспорт и заковали в наручники".

Конфликт между Владимиром Задуминым и сотрудникам ЧОП "Агентство профессиональной охраны" произошёл среди бела дня. Фотограф уверен, что никаких законов не нарушал, а просто хотел сделать очередной снимок Центрального стадиона, которых у него тысячи. Но ситуация закончилась как минимум некрасиво.

— Всё началось с того, что я проходил по улице Пирогова и захотел снять, как рабочие снимают штукатурку со старого стадиона. Сделал буквально один кадр. И вижу, как ко мне подбегают охранники с дубинками, чуть ли не с автоматами. И спрашивают меня, почему я тут снимаю. Я отвечаю им спокойно, что нахожусь на территории муниципального образования Екатеринбург и вправе фотографировать, что хочу. На это они ссылаются на табличку о запрете видеосъёмки, которая висит на заборе. Я пытаюсь им объяснить, что законных оснований для запрета видеосъёмки нет никаких. Однако один из охранника требует у меня паспорт, чтобы установить личность. Я достаю документ, спокойно отдаю, но охранник забирает его и уходит! — рассказал Лайфу екатеринбургский фотограф Владимир Задумин. — Я говорю второму охраннику: вы будете свидетелем, что у меня незаконно изъяли паспорт. А потом документ-то ведь мне нужно вернуть, прихожу в КПП.

А вот то, что происходило в помещении охраны, Владимир Задумин характеризует ёмким словом "бред". Он рассказал, что подошёл к чоповцу и протянул руку за своим паспортом, но охранник проигнорировал его требовательный жест. А потом начал звонить по телефонам, с кем-то консультируясь.

— Уже позже они пытались выставить меня каким-то агрессором. Будто я к ним ворвался, — продолжил рассказ Владимир Задумин. — Заявили, что я нахожусь на режимной территории, нажали тревожную кнопку и сказали ждать полицию. Я ответил: хорошо, я никуда не убегу, ведь у вас мой паспорт, но давайте подождём на улице. А потом достал мобильный, чтобы заглянуть в Интернет. Охранники подумали, что я снимаю их на видео. Они попытались отобрать у меня телефон, фотоаппарат, а потом заковали руки в наручники и увели в соседнюю с КПП комнату. Там я и дожидался полиции.

Приехавший наряд увёз Владимира Задумина в отдел полиции № 9. А уже там, разобравшись в ситуации, его отпустили домой, вернув паспорт.

— К полиции у меня вообще нет претензий. А вот с охранниками стройплощадки Центрального стадиона хотелось бы провести разъяснительную работу, — резюмирует Владимир Задумин. — Во-первых, у меня есть тысяча снимков этого Центрального стадиона. На разных этапах. А во-вторых, жители окрестных домов могут в любое время суток фотографировать стадион из окон своих домов, с балконов, и никто ничего не сделает. А вот когда прохожие снимают, то тут же бежит охрана. Это же какой-то бред!

Лайф запросил комментарии в Агентстве профессиональной охраны, однако диспетчер ЧОПа, выслушав вопрос, не смогла ничего оперативно пояснить:

— Я должна уточнить у своего начальства. Перезвоните примерно через час, — заявила она.