4-летнего Диму, который потерялся 4 дня назад в лесу на Урале, нашли живым

Мальчика обнаружили сотрудники МЧС. Ему нужна медицинская помощь. Пока он в Асбесте.

Четыре дня поисков, в которых участвовали сотрудники полиции, МЧС и волонтёры, увенчались успехом. Как написали в сообществе "Типичный Екатеринбург", четырёхлетний Дима Песков найден живым.

— Ребёнка нашла одна из поисковых групп в районе линии электропередачи, где ранее были найдены следы мальчика. Ему нужна медицинская помощь. В операции по эвакуации будет задействован вертолёт, — рассказал руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Четырёхлетний Дима Песков пропал 10 июня в 9 утра во время похода выходного дня. Он, его папа и мама отправились в лес, где, устроившись на берегу Рефтинского водохранилища, разбили палатку. Потом мальчик с отцом пошли за дровами, но через сто метров ребёнок попросился назад. Отец отпустил его одного, и Дима потерялся.