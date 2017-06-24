Большинство екатеринбуржцев "разрешило" велосипедистам кататься по тротуарам

Спор на острую тему, имеет ли право человек на безмоторном транспорте ехать по пешеходным дорожкам, вылился в соцопрос, в котором приняли участие 4146 человек.

Редакция сообщества "Типичный Екатеринбург" узнала отношение горожан к велосипедистам, которые ездят по тротуарам. Поводом для соцопроса стала инициатива доцента УрГЭУ Александра Передина, который обратился в ГИБДД с призывом штрафовать велосипедистов, которые ездят по пешеходным дорожкам, так как это, по мнению преподавателя, является нарушением ПДД.

Однако в ГИБДД гражданину ответили, что не будут наказывать владельцев безмоторного транспорта, которые рассекают по пешеходным зонам. А всё потому, что в городе мало велодорожек, а движение вдоль обочины проезжей части в большинстве случаев опасно.

"Типичный Екатеринбург" спросил читателей, прав ли гражданин Александр Передин. И получил вот какие ответы от 4146 горожан:

1. Неправ. И ГИБДД ясно дало это понять — 51% опрошенных.

2. Прав, велосипед — спортивный снаряд и развлечение. Пускай катаются в парках — 8,8% опрошенных.

3. Неправ. Велосипед — это транспорт. А по дорогам ездить опасно — 24,7% опрошенных.

4. Прав. Велосипедисты замучили. Тротуары — для пешеходов! — 15,5% опрошенных.

Получается, что подавляющее большинство участников опроса совсем не против того, чтобы велосипедисты катались по тротуарам. Остальные мнения оказались в меньшинстве.