В Первоуральске строительная компания обманула более 70 дольщиков

Свердловские полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере строительства жилья

Дом не был построен в сроки, установленные договором. 70 дольщикам причинён многомиллионный ущерб, точный размер которого в настоящее время устанавливается. В мошенничестве подозреваются руководители компании, осуществлявшей строительство ЖК "Оптимист" в Первоуральске.

— Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области по факту обмана граждан в сфере строительства жилого комплекса в Первоуральске возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). В совершении этого противоправного деяния подозреваются руководители компании, осуществлявшей строительство ЖК "Оптимист".— Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых призвал всех, кто пострадал от действий указанной строительной организации обращаться в отдел № 2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, кабинет № 509, или по телефонам 8 (343) 358-75-95, 358-75-87.

Расследование продолжается.