"Ядерная перестрелка СССР с НЛО на Урале". Новые версии гибели группы Дятлова

Кто или что погубило свердловских туристов 58 лет назад? Этот вопрос, а точнее поиск ответа на него, стал уже элементом культуры, легендой, благодаря которой об Урале знают во всём мире. И нераскрытая тайна манит, провоцируя людей со всего мира поучаствовать в разгадке.

Вот уже 18 лет каждый год в день таинственной гибели девятерых студентов УПИ в горах северного Урала их близкие, а также участники первой поисковой группы, которые обнаружили тела на склоне горы Холатчахль, собираются вместе. Делятся новыми догадками, критикуют свежие версии. Это стало традицией.

Лайф побывал на последней конференции активистов фонда имени Дятлова и пришёл к выводу, что в расследовании причин и обстоятельств трагической смерти свердловских туристов важен не окончательный ответ, а сам процесс. И очень трудно остаться в стороне. Поиск ответов сейчас напоминает создание цельной фигуры из конструктора. Лайф тоже решил принять в этом участие. Но сначала рассказать читателям о том, какие "элементы конструктора" (а их немало: уральская писательница Анна Матвеева в своей книге описала 16 версий того, почему погибли туристы) мы выбрали, а какие забраковали.

Власти скрывают тайну, подбрасывая тривиальные версии

Казалось бы, в гибели туристов нет ничего необычного. К сожалению, в экстремальных экспедициях такое случается. "Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии", — так говорится в постановлении уголовного дела. А три года назад учёный и альпинист Евгений Буянов, ознакомившись с материалами следователей, вынес вердикт: туристы погибли от схода небольшой пластовой лавины. Точка.

Но у этой версии есть одно самое важное слабое место. Буянов посягнул на то, чтобы отнять у людей тайну. И возможность биться над её разгадкой.

— Версия Буянова о лавине — это ну просто бред! Если всё так просто, то почему военные что-то явно скрывают? Не отвечают на наши вопросы? — горячился на вчерашней конференции фонда имени Дятлова участник первых поисков Пётр Бартоломей. — Он пишет точно по заказу следователей. А сам даже не общался с нами. Я много лет пытаюсь достучаться до военных. Минобороны. Важно, чтобы они рассекретили свои архивы. И рассказали то, что произошло на севере Свердловской области в 1959 году.

Пётр Иванович, как и многие активисты фонда Дятлова, придерживается техногенной версии трагедии. Он уверен, что туристы погибли от последствий аварии, провалившегося эксперимента военных. Но представители Минобороны не хотят раскрывать секреты. О том, что это была за авария, катастрофа, сторонники умеренной "техногенной" версии не говорят. Потому что не хотят быть голословными. Но есть и другая теория, которой придерживается немало активистов фонда им. Дятлова. Они убеждены, что Игорь Дятлов и остальные туристы погибли от рук военных, которые проводили испытания ядерного оружия.

Туристов зачистили, как свидетелей ядерных испытаний

— Мой отец Василий Алексеевич руководил поисками Дятловцев. И он долгие годы не мог рассказать мне правду — настолько она страшна. А сейчас я знаю её. И говорю, что военные провели серию атомных взрывов в 1959 году как раз в том районе, где в то время находилась группа Дятлова, — заявил Евгений Павлов, друг дятловцев Юдина и Дорошенко.

Он уверен, что у военных было 20 ядерных зарядов и они "решили их потратить". А для своих испытаний выбрали безлюдный север Свердловской области. И световые пятна, похожие на шары, на фотоплёнках дятловцев — это атомные взрывы в атмосфере.

— Естественно, все эти испытания проводили втихушку. А когда военные поняли, что свидетелями их эксперимента стали гражданские, они решили зачистить туристов, — уверен Евгений Павлов. — Именно поэтому у Колмогоровой разбита голова. Травма как от удара прикладом, а не как от удара о камень. Также поэтому у всех погибших кожа ярко-жёлтого, почти оранжевого цвета. Это радиационный загар.

Эту версию поддерживает частник поисковых работ, проходивших в 1959 году, Алексей Будрин. Правда, он оговаривается, что ядерные ракеты запускали не с земли, а с самолёта.

— Похоже, это было испытание системы ПВО — ракет с ядерным зарядом, способным уничтожить эскадрилью самолётов в любой момент, — говорит Алексей Будрин.

Их убило что-то неопознанное. И летающее.

Кроме тривиальной, техногенной и атомной версий есть множество других. А вчера активисты фонда имени Дятлова выслушали уфологов.

— Мы изучаем ситуации, связанные с контактами людей и силами, объектами, пока ещё не известными нашей открытой науке. Хотите, называйте эти объекты инопланетянами. Так вот, экстраполировав рассказы очевидцев о подобных контактах на историю группы Дятлова, мы пришли к выводу, что туристы столкнулись с чем-то непознанным. И от этого погибли, — говорит екатеринбургский уфолог Алексей Мартин. — Тогда ведь, в 1959 году, не было никаких знаний об НЛО. И туристы реагировали на объекты как смогли: попытались понаблюдать, сфотографировать, изучить. А объектам это не понравилось. И они проявили агрессию.

Месть манси за осквернённое святилище

А возможно, НЛО и военные совсем не при чём. А турситов сгубили "чёрные манси", мстя за осквернённое святилище на "горе мертвецов". Но эта версия среди активистов фонда им. Дятлова так и не нашла понимания. Они считают её бредовой и спекулятивной. Это предположение основано не на документах, а на истории охотника Анатолия Стёпочкина, который рассказал, как в 1981 году пережидал ночь в палатке манси. И гостеприимный хозяин рассказал русскому охотнику леденящую душу историю о том, как его сородичи в 1959 году уничтожили русских туристов за то, что те осквернили их святилище. Стёпочкин, ссылаясь на своего знакомого манси, рассказал, что шаманы дождались, когда туристы уснут, а потом запустили в палатку какой-то дурман, дождались, когда дятловцы выскочат наружу, и всех их убили.

А что получится, если версии объединить?

Среди тех, кто расследует гибель группы Дятлова, немало таких, кто призывает не спекулировать на теме. Но это подразумевает деление людей на тех, кому можно обсуждать трагедию и выдвигать версии, и тех, кому нельзя. Такая идея выглядит несостоятельной, потому что история дятловцев — это уже не чьё-то личное расследование, а загадка, ставшая мейнстримом. Тем, что для всех и каждого. Поэтому придумать свою версию сейчас может любой.

Итак, Лайф принял несколько основных версий на веру (а только это и остаётся — исчерпывающих доказательств нет ни у одной из них) и пришёл к выводу, что группа свердловских студентов УПИ пошла в лыжный поход на Северный Урал, а 2 февраля 1959 года стала свидетелем и жертвой боестолкновения между НЛО и военными. Если кратко, то суть в том, что инопланетяне давно наблюдали за "местом силы" — "горой мертвецов". Но на их беду этот регион входил в сферу интересов советских военных, которые, завербовав "чёрных манси", выясняли, а действительно ли на склоне горы Холатчахль есть вход в параллельный мир. В итоге произошёл конфликт. И военные атаковали НЛО ядерными ракетами, которые выпустили с самолётов. Это светопреставление и вызвало панику у "дятловцев", которые, разрезав палатку, начали разбегаться кто куда. А потом выживших на морозе устранили военные.

Скажете, бред? Возможно. Но он имеет право на существование. Равно как и мудрёные конспирологические версии, которые звучали вчера на конференции фонда Дятлова. Так, например, исследователь из Саранпауля Игорь Бухачев, напустив загадочности, рассказывал, что все расследования, основанные на документах уголовного дела и архивных данных, терпят неудачу, а разгадку надо искать в шифровке, "которая была внедрена в группу Дятлова".

— Закодированное послание находится в фамилиях погибших, в том, как были убиты туристы, а потом расположены тела, в их личных вещах и татуировках, — доложил Игорь Бухачев. — Разгадать этот код может только сильный математик.

Со словами "я не знаю, стоит ли это сейчас говорить" эксперт из Саранпауля (село на Приполярном Урале, ХМАО. — Прим. ред.) написал на доске ряд латинских букв: LLIC.

— Люси. Это код. И все мы знаем, как звали туристку Дубинину. Её звали Людмила. Она же Люся. Именно поэтому она была без языка, — сказал Игорь Бухачев.

Услышав это, участники конференции, активисты фонда имени Дятлова посмотрели на докладчика недоумённо и ошарашено. Казалось, вот-вот кто-то скажет: "Что вы несёте?"

— Эээ… Давай, Игорь, ты лучше изложишь нам свою версию потом. В письменном виде, — заполнил неловкую паузу руководитель общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич.

Дятловцы стали легендой, феноменом культуры

Загадка группы Дятлова давно перестала быть просто уголовным делом, а превратилась в культурный феномен Урала. Она по-прежнему манит людей, по этому сюжету снимают фильмы, продолжают издавать книги. А после того, как на экраны вышел американский триллер Ренни Харлина с неоригинальным названием "Тайна перевала Дятлова", а англичанин Алан Бейкер издал свою художественную книгу, история лыжного похода свердловских туристов выплеснулась в мир. И уже сейчас американцы пишут письма активистам в фонд Дятлова и просят подсказать, где они могут достать старинные брезентовые палатки или хотя бы похожую ткань. Иностранцы хотят проверить, а как это — разрезать её изнутри ножом и в панике выбежать на мороз?

Дятловцы стали легендой. И сейчас, если кто-то (может быть, Минобороны рассекретит архивы?) поставит точку в истории, расскажет о том, что же на самом деле произошло с туристами в уральских горах 58 лет назад, этот ответ вряд ли удовлетворит большинство исследователей. Потому что люди любят загадки. Не случайно в названии очередного документального фильма "Тайна перевала Дятлова. Конец истории", который вышел на днях, создатели, поразмыслив, почти в последний момент поставили знак вопроса. И в Интернете сейчас эта картина подаётся с вопросительной интонацией — в исправленном варианте. А на дисках вышла с утвердительной.

Так что это не конец истории. Не может быть у легенды о дятловцах закрытого финала. Это как минимум неинтересно. Пусть история продолжается.