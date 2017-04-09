Мопс качает "попс". Уличная грязь вынудила хозяев водить собак в фитнес-зал

В собачьих спортзалах нынче ажиотаж. Из-за переменчивой уральской погоды в последние дни то холодно, то жуткая грязь, хозяева собак стали прибегать к услугам фитнеса для животных.

Хозяева хвостатых пожаловались на непригодную для прогулок погоду. Как говорят сами собачники, выгуливать питомцев в нынешнее межсезонье тяжело: долго не походишь по лужам и серому снегу, а последствия таких вылазок — грязная шерсть и лапы. Поэтому часть пёсиков перекочевала в фитнес-залы.

— С появлением грязи на улицах у нас заметно выросло количество клиентов, — рассказала Инесса, руководитель салона здоровья и красоты для собак, — Собаководы говорят, что это проще в плане отсутствия грязи на животном, и да, эффект достигается быстрее. Тут чисто и есть всё необходимое для физического развития питомцев: беговые дорожки, мячики на баланс, также работают массажисты для животных.

Салоны для фитнеса и красоты животных предоставляют услуги точь-в-точь как у людей. На день можно составить сразу целую программу: вначале фитнес с беговой дорожкой, растяжкой и упражнениями на баланс, затем расслабляющий массаж с маслом для пяточек. Далее по программе услуги по красоте пёсика: после помывки маска для шерсти, уход за ногтями, причёска, укладка и в конце пшик собачьими духами.

Услуги, правда, не самые дешёвые. Удовольствие побегать в тренировочном зале на тренажёрах обойдётся в 1000 рублей за индивидуальное для животного время. Обычно занятие длится от 20 до 50 минут.