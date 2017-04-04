На Урале управление по соцполитике оградилось от инвалидов слоем льда на пандусе

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На Урале управление по соцполитике оградилось от инвалидов слоем льда на пандусе

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Причиной тому послужила непригодная для людей с ограниченными возможностями входная группа.

В Каменске-Уральском вход в здание управления по социальной политике стал абсолютно недосягаем для инвалидов — на пандусе почти полуметровый слой льда. Причины — падающий с крыши снег и стекающая из-за отсутствия козырька вода. Козырёк обязателен по СНиПам, но почему-то организация им решила пренебречь.

— Я как народный контролёр приехал инспектировать здания, чтобы отправить результаты президенту, — рассказывает волонтёр организации "Общественный народный фронт" Алексей Новожилов. — В Каменске-Уральском обнаружили вот такую проблему: вход в здание, где находится управление по социальной политике города, непригоден для инвалидов. Я ужаснулся. Хотел сам взять лопату и расчистить, но слой льда достигал почти полуметра, одному не справиться. А ведь сюда ходят как раз инвалиды и пожилые — за справками, льготами и оформлять инвалидность. Видимо, ждут, когда лёд растает. Если вопрос не разрешится в ближайшее время, мы вместе с активистами пойдём убирать лёд.

В самом учреждении ответа не дали. Сообщили, что на все вопросы ответят в администрации Комитета по управлению имуществом города Каменска-Уральского. Но там заверили в обратном: за входную группу должны отвечать сами пользователи здания. Однако пообещали донести до них информации о необходимости расчистить пандус и установить козырёк.

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