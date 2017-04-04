Педофил случайно разоблачил себя, отправив вместо резюме фото голых детей

Екатеринбурженка, получившая на свой почтовый ящик письмо с пикантным содержанием, написала на отправителя заявление в полицию.

24 марта жительница Екатеринбурга по имени Юлия (имя изменено. — Прим. ред.) разместила в соцсети "ВКонтакте" объявление об открытии вакансии. К короткому тексту с описанием функций будущих сотрудников был прикреплён для связи её электронный адрес.

— В этот же день я получила письмо от некого Игоря Б. (имя изменено.— Прим. ред.), который просил не обращать внимания на письмо, которое случайно пришло мне на почту. Мол, это спам, — рассказала Лайфу Юлия. — Именно эта странная просьба и заставила меня открыть имэйл и тщательно просмотреть все новые письма. А в одно из них были вложены фотографии маленьких девочек в обнажённом виде.

Спустя некоторое время во "ВКонтакте" Юлии написала незнакомка по имени Катя С. (имя изменено. — Прим. ред.). На её страничке было указано, что она проживает в Новосибирске и ей 14 лет. Кстати, именно она была запечатлена на одном из фото. Девочка решила уточнить у екатеринбурженки, почему Игорь просит игнорировать сообщения от неё в социальных сетях и почте.

По скринам переписки видно, что Юлия задаёт вопрос: "Кто вы для него?"

А девочка отвечает:

— Мы близко дружим.

Затем екатеринбурженка просит у девочки фото и присылает ей в ответ снимок из письма с вопросом: "Это вы?"

В ответ Катя пишет:

— Да. Но этой фотке уже более трёх лет. Откуда она у вас?

На этом диалог прерывается.

Бдительная Юлия обратилась в полицию с заявлением о проверке Игоря Б. на причастность к распространению порнографических фотографий несовершеннолетних.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отказались комментировать данную информацию и посоветовали обратиться в Следственный комитет.

В Следственном управлении СК России по Свердловской области ответили, что информации об инциденте у них нет.

Лайфу удалось разыскать страничку Игоря Б. В социальной сети фотографий нет, а в колонке с видео — странные названия вроде "Стриптиз малолеток", "Сисек нет, а показать хочется", "Милая школьница-няшка засветила свою попку на вебку" — они красноречиво характеризуют содержание роликов.

Основная масса списка друзей мужчины — девушки лёгкого поведения и несовершеннолетние, которые, судя по статусам, продают свои фотографии. Из 27 человек лишь одна девочка ответила Лайфу, что знает этого самого Игоря Б. Девушка по имени Мария А. переслала корреспонденту сообщение от Игоря Б., в котором он неоднозначно намекает ей на интим. Кстати, познакомилась она с мужчиной так же, как и Юлия из Екатеринбурга: он случайно скинул девочке в сообщение фотографию уже знакомой нам Кати — правда, одетой.

— При изучении предоставленных Юлией скриншотов страниц и переписок было предварительно установлено, что девочку, присылавшую фото, зовут Катя С., 2002 г.р., она из г. Новосибирска. Сперва стало известно, что девочка учится в школе № 125, но эта информация не подтвердилась. Школа не работает с 2007 года. В учебных заведениях, расположенных по соседству, такая ученица тоже никогда не числилась, — сообщил Лайфу источник в органах. — По поводу Игоря Б. у нас была информация, что он является директором новосибирского клуба воздухоплавателей, однако данная информация тоже не подтвердилась. Такого директора и даже сотрудника там не было никогда. По базам этот гражданин тоже не бьётся.