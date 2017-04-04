В Свердловской области МЧС предупреждает о ветре скоростью 90 км/ч и гололёде

5 апреля, по прогнозу синоптиков, местами на территории Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий.

Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает жителей области быть предельно осторожными и выполнять рекомендации.

— Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких манёвров. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжёлыми сумками. Движение налегке поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололёда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой, — говорится в сообщении ведомства.

При сильном ветре уральцам стоит избегать нахождения вблизи рекламных конструкций и ветхих строений и не ставить рядом транспортные средства, не оставлять открытыми окна и балконные двери. Ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте.