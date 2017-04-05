Адвокат Соколовского получил ответ на обращение к патриарху

В прошлом месяце защитники блогера направили письмо главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой рассказать, оскорбили ли его чувства верующего ролики Руслана Соколовского.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прислал ответ адвокату Соколовского Алексею Бушмакову. Правда, сделал он это не лично, а через отдел по взаимодействию церкви со СМИ. Напомним, что защитник блогера в своём письме просил патриарха высказать свою позицию на дело Соколовского, а именно, считает ли глава РПЦ себя оскорблённым после просмотра роликов блогера.

Обращение:

Ответ:

— Уголовные дела по преступлениям, в которых обвиняют Соколовского, относятся к делам публичного обвинения, — сообщили в Московском патриархате. — Таким образом, факт оскорбления достоинства людей, связанных принадлежностью к религии и иным мировоззренческим убеждениям, устанавливается не путём опроса, а в рамках назначенной судом или следствием экспертизы.

Также в патриархате заметили, что подобная судебная практика существует и в других странах, например в Италии и Австрии.