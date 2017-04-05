В Екатеринбурге автохаму Новосёлову дали два года колонии общего режима

Для героя видеоролика "Ты кому сигналишь, дядя" сторона обвинения запрашивала 5,5 года лишения свободы.

В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор автохаму Игорю Новосёлову, прославившемуся на всю страну после появления на "Ютубе" видеоролика "Ты кому сигналишь, дядя".

Всего гроза Пионерки обвинялся по нескольким эпизодам, а именно за два нападения: на таксиста и на общественника Владимира Рудякова. Всего ему вменяли три статьи: "Хулиганство", "Угроза убийства" и "Нанесение побоев". Прокурор запрашивал для подсудимого 5,5 года лишения свободы. Однако судья приговорил Новосёлова только к двум годам колонии общего режима.