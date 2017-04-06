Уральская пленница: в Екатеринбурге средь бела дня похитили 18-летнюю девушку

По предварительным данным, молодой человек выкрал девушку, чтобы жениться на ней.

В Екатеринбурге на "Таганском ряду" похитили 18-летнюю девушку Марию П. (по просьбе родственников имя изменено. — Прим. редакции). Инцидент произошёл средь бела дня на глазах у десятка человек.

— Сестра с мамой три недели назад начали работать на рынке, но торговля не пошла, — рассказал Лайфу брат похищенной девушки Илья (имя изменено. — Прим. редакции). — Вчера утром они поехали на Таганку, чтобы закрыть точку.

Когда мама с дочкой оказались на рынке, к ним подъехал легковой автомобиль, в котором находилось четверо мужчин. Далее, по словам родственника, 18-летнюю девушку силой затащили в машину.

— Мама попыталась её освободить, но и её тоже потащили в салон, так что одна нога у неё была в машине, а другая — на улице. Так они проехали два квартала, — добавляет второй брат похищенной девушки Андрей (имя изменено. — Прим. редакции). — На улице Опалихинской её вытащили из машины, а сестру пересадили в другой автомобиль — предположительно, "ауди".

По предварительным данным, похитителем стал 25-летний Талгат Тулегенов, который вместе с родителями также работает на рынке "Таганский ряд".

— Когда в полицию привезли друзей Талгата, участвовавших в похищении, они сказали, что он похитил сестру, чтобы на ней жениться, — продолжает Илья. — При этом Мария нам раньше про него ничего не рассказывала, да и знала-то она его от силы три недели, и то только потому, что торговые точки были рядом расположены.

По словам родственников похищенной, у Талгата есть жена и трое детей, причём последний ребёнок родился буквально на этой неделе.

— Мы, может быть, были бы и не против их отношений, но пусть она сама придёт и скажет нам, что любит и хочет быть с ним, — говорят братья. — Мы живём в 21-м веке, зачем похищать и увозить непонятно куда?

Сейчас в инциденте разбирается полиция.

— Заявление поступило по факту пропажи девушки, — сообщили Лайфу в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. — При проверке, которую провели полицейские, было установлено, что девушка села в машину добровольно. Это подтвердили опрошенные очевидцы. Тем не менее сейчас правоохранители устанавливают её местонахождение, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По имеющейся информации, она уехала со своим знакомым.