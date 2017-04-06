Из-за детского любовного треугольника интимные фото школьницы оказались в Сети

В Екатеринбурге полиция разбирается, кто слил фотографии. Девочка сейчас очень переживает из-за обрушившегося на неё позора.

Очередной скандал с распространением детских интимных фото произошёл в Екатеринбурге: в одной из групп в социальной сети были обнародованы неприличные фото девятиклассницы.

Откровенные снимки 15-летней Анастасии О. (имя изменено. — Прим. ред.) быстро разошлись по школе. Их увидели все её одноклассники и учителя, а директор обратился с заявлением в полицию.

Данный факт в полиции подтвердили. В пресс-службе УВД Екатеринбурга заявили, что заявление действительно поступало, по результатам проверки будет вынесено решение.

— В ходе проверки девушка пояснила, что сделала фотографии самостоятельно, предназначались они для Бориса — парня, с которым у неё были отношения, — рассказал Лайфу источник в следствии.

По словам собеседника Лайфа, юноше 16 лет, проживает в одном из сёл Свердловской области, девочка приезжала в этот населённый пункт на летние каникулы. Когда начался учебный год, школьница вернулась в Екатеринбург, чтобы возобновить учёбу. Пара продолжила отношения на расстоянии, через Интернет.

— Девочка призналась, что сама присылала молодому человеку фотографии, так как была влюблена. Также Настя утверждает, что Борис слал ей свои фото в ответ, — сообщил Лайфу источник. Как поясняет Анастасия, недавно между парой произошёл конфликт по причине того, что школьница увидела на страничке парня фото с его подругой и приревновала. В результате этого ребята приняли решение прекратить общение. Тогда парень переслал эти фото своей подруге Маше, снимок с которой стал причиной разлада в отношениях пары, а та переслала своей подруге, которая и выложила всё в Интернет.

Однако у самого парня совершенно другая версия.

— Мы с ней просто общались. С лета 2016 года! — прокомментировал Лайфу Борис М. (имя изменено. — Прим. ред.) Она постоянно заваливала меня сообщениями, писала, что убьёт себя, если мы не будем вместе. Когда она прислала мне фотографии, я был просто в шоке. Я действительно переслал всё нашей общей подруге, чтобы та показала всё маме Анастасии, а она вразумила дочь. Я не хотел ни смеяться с этого, ничего.

Девушки, которые выложили детские снимки, уверяют, что не понимают, как фото попали в группу и почему их во всём обвиняют. Более того, они считают опозоренную своей подругой.

— Одна из них заявила, что действительно получила фотографии, но никуда не пересылала. А вторая, с чьей страницы был выложен пост со снимками, уверяет, что её взломали. И, если вдруг кто-то будет обвинять её в распространении фотографий, она напишет заявление за клевету, — сообщил Лайфу источник в органах.

Подписчики группы, в которой размещены откровенные фото, не скупясь на обидные выражения, травят девушку в комментариях.

Сама школьница сейчас очень переживает из-за обрушившегося на неё позора, однако уроки посещать не перестала. В ближайшее время ей будет назначена беседа с психологом.

Фотографии до сих пор находятся в открытом доступе.