В Екатеринбурге школьник изобрёл "электронные наркотики"

Прибор, разработанный 15-летним мальчиком совместно с его одноклассницей, действует на основе электромагнитных волн. По заверению изобретателей, он способен искусственно вызывать в человеке любые эмоции.

Множество винтиков и микросхем на полу и коробках. В комнате юного изобретателя Даниэля никаких игрушек и телевизора. Ближе к центру комнаты — стол, на котором стоит странный красный агрегат с бежевым кружком на проводе, похожий на лечебный прибор из кабинета физиотерапии. Это, по словам Даниэля, инновационное изобретение, способное изменять человеческое настроение, состояние и сознание. Переключать его по щелчку — с грусти на радость, с апатии на готовность действовать и наоборот. А также можно перезагрузить объект, усыпив его.

По словам школьника, приспособление "Электромагнитный воздействователь", или ЭМВ, создано в медицинских целях. А его принцип действия основан на работе электромагнитных волн, которые способны стимулировать мозг.

— Благодаря этому воздействию можно искусственно создавать у человека любые эмоции — рассказывает изобретатель Даниэль. — Мы его испытываем на себе и видим эффект. Это изобретение поможет выводить человека из депрессии, лечить проблемы гипотонуса и гипертонуса — другими словами, недостатка энергии и переизбытка. И даже выводить человека из комы. Изначально я его сконструировал, чтобы избавить маму от лишней суетливости и активности и наладить её психологическое состояние.

ЭМВ состоит из импульсного генератора, где выставляется нужная частота электрических импульсов. Эта частота передаётся на намотку, откуда ток превращается в магнитное поле. Мозг начинает воспринимать эти токи и приспосабливаться к частоте, на которую настроен прибор.

Принцип действия не очень понятен, но начнём тестировать электронаркотик. Сажусь на кровать. Даниэль даёт мне в руку катушку. Он командует прислонить к голове или к уху. И говорит, что выставляет частоту, на которой работает мозг. Катушка начинает стучать. Немного страшно. Ничего не чувствую. Затем ребята понижают частоту. Долгое время ничего не меняется. Частота ещё ниже.

И ещё.

Эффекта нет.

— Ещё понижай! — советует Алина и интересуется моими ощущениями.

Через минут 10, мне кажется, что-то начинает меняться. Чувствую, что тело начинает колоть. Оно становится ватным и в то же время лёгким. Как будто я лечу в бездну. Это длится около минуты. Ребята говорят, что это нормально, но эффект у каждого свой.

Следующий этап. Продолжают что-то крутить. Я вернулась в первоначальное состояние.

— Это норма, — со знанием дела заявляют школьники. — Сейчас мы настроили на привычную мозгу частоту. И-и-и медленно повышаем...

Я сообщила, что у меня никаких ощущений. Даниэль удивился. Повышает ещё. Снова ничего. Алина настаивает довести частоту до их максимума.

— Вроде всё так же, — сообщаю я.

Сидят крутят. Сижу и я. Смотрю на диван. Ребята продолжают "шурудить" агрегат. Эффекта нет вновь.

— Надо сменить катушку на более мощную. Видимо, у вас иммунитет к воздействию, — пояснили школьники.

Белая катушка сменяется на синюю, более тяжёлую, с более толстым проводом. Эксперимент на повышение частоты повторяется. Когда такт стука в катушке заметно увеличивается, мне кажется, что я хочу двигаться на месте. Я стала более активна и даже подкинула к потолку ноги.

— Такого эффекты мы ещё не видели! — удивляется Даниэль.

Затем школьник снова пробует погрузить меня в сон. Говорит, что понижает частоту.

— Как ощущение?

Мой ответ "ничего" звучит как-то замедленно. Я продолжаю говорить, и действительно, слова льются как смола. Дети хихикают.

Далее меня снова настраивают на стандартную частоту.

Всё, что хоть как-то выбивалось из моего обычного самочувствия, уложилось от силы в пять минут. Всё остальное время эксперимента — минут 40 — я больше пыталась уловить какие-либо изменения, нежели это было на самом деле. Впрочем, эта мнительность тоже могла быть одним из эффектов.

Эксперты в области изучения мозга же утверждают, что идея не нова. Подобный принцип действия называется безмедикаментозным лечением и применяется в реабилитации после инсультов и других травм мозга.

— У нас уже есть сложные дорогостоящие приборы, работающие на схожем принципе — воздействии на клетку магнитным полем разной частоты, — рассказывает профессор Андрей Белкин, директор клинического института мозга. — Применяем это для реабилитации мозга, который утратил некоторые свои функции. Такое воздействие действительно может влиять на эмоциональное состояние. Но вот из комы этот прибор никогда не выведет. Вообще, ребята очень зря испытывают этот прибор на себе без показаний. Это может быть опасным. Может вызвать судороги.

В конце вечера ребята продемонстрировали, как ЭМВ создаёт помехи на телевизоре в гостиной. Они поднесли к нему изобретение и начали менять частоту. Действительно, когда Даниэль трогал "винтик", изображение начинало рябить.

Весь эксперимент родители ребят сидели в другой комнате и, по их словам, чувствовали удивительный эффект от прибора.

— Нас покачивало, мы говорили о каких-то странных вещах. Мы на себе явно ощущали это воздействие. Мы были в каком-то медитативном состоянии.