На Урале парень бросил умирать своего 16-летнего приятеля после отравления

В городе Ирбите 16-летнего студента мотоциклетного колледжа нашли мёртвым в подъезде одного из домов. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом.
— Серёжа был очень хорошим парнем, — говорит о погибшем его друг. — Он был старшим ребёнком в семье и всегда приглядывал за двумя младшими братиками.
После девятого класса Сергей поступил в мотоциклетный техникум.
— Учился он довольно неплохо, активно принимал участие в жизни учебного заведения, — продолжает друг Сергея. — Для всех нас случившееся с ним стало шоком.
Пару дней назад студент-первокурсник спешно покинул учебное заведение после двух пар. А спустя некоторое время его нашли мёртвым в подъезде одного из домов.
— Сергей брал телефон у одного из однокурсников, чтобы переписываться в ВК, — говорит источник в следствии. — Судя по последней переписке, он договорился встретиться с одним из своих бывших школьных знакомых.
Именно в подъезде знакомого Сергея и обнаружили случайные прохожие.
— Он лежал без обуви, — продолжает источник. — А его приятеля, к которому он пришёл, видели выбегающим из подъезда.
Сейчас в инциденте разбираются правоохранители.
— По данному факту проводится Ирбитским межрайонным следственным отделом СКР проверка, — сообщил Лайфу старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. — По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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