На Урале парень бросил умирать своего 16-летнего приятеля после отравления

Студента первого курса мотоциклетного колледжа нашли мёртвым случайные прохожие в подъезде одного из домов.

В городе Ирбите 16-летнего студента мотоциклетного колледжа нашли мёртвым в подъезде одного из домов. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом.

— Серёжа был очень хорошим парнем, — говорит о погибшем его друг. — Он был старшим ребёнком в семье и всегда приглядывал за двумя младшими братиками.

После девятого класса Сергей поступил в мотоциклетный техникум.

— Учился он довольно неплохо, активно принимал участие в жизни учебного заведения, — продолжает друг Сергея. — Для всех нас случившееся с ним стало шоком.

Пару дней назад студент-первокурсник спешно покинул учебное заведение после двух пар. А спустя некоторое время его нашли мёртвым в подъезде одного из домов.

— Сергей брал телефон у одного из однокурсников, чтобы переписываться в ВК, — говорит источник в следствии. — Судя по последней переписке, он договорился встретиться с одним из своих бывших школьных знакомых.

Именно в подъезде знакомого Сергея и обнаружили случайные прохожие.

— Он лежал без обуви, — продолжает источник. — А его приятеля, к которому он пришёл, видели выбегающим из подъезда.

Сейчас в инциденте разбираются правоохранители.

— По данному факту проводится Ирбитским межрайонным следственным отделом СКР проверка, — сообщил Лайфу старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. — По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.