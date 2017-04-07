"Я – робот" или "Я – человек". Как вы поступите, выбирая между двух зол?

В память писателя Айзека Азимова, автора "Трёх законов робототехники", Лайф предлагает читателям проверить себя: вы — настоящий homo sapiens или живёте по программам машины?

Четверть века назад от нас ушёл фантаст и футуролог Айзек Азимов. В память о писателе, который создавал удивительные рассказы о человечных роботах и придумал три закона робототехники, Лайф придумал в меру ироничный, но всё-таки серьёзный тест. Честные ответы на него позволят понять, сколько в человеке программ и жёстких установок, по которым он действует точно робот в условиях выбора, а сколько — сомнений, рефлексии, вопросов: "А прав ли я?" То есть того, что отличает нас от машин.