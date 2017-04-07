На Урале полицейский внедрился в группировку, чтобы предотвратить похищение

Организатора преступления, который хотел избавиться от женщины кредитора и её дочери, взяли с поличным во время спецоперации.

Свердловские полицейские предотвратили похищение и, возможно, убийство двух жительниц Екатеринбурга — 66-летней владелицы пилорамы и её 40-летней дочери. От них хотел избавиться 58-летний мужчина, не желавший отдавать долг в полмиллиона рублей предпринимательнице-пенсионерке.

Как выяснилось, организатора похищения выдали его подельники, которые, когда услышали о таком заказе, обратились в полицию.

— В отдел полиции № 9 УМВД Екатеринбурга обратился местный житель, который сообщил, что мало знакомый ему мужчина по имени Ринат предложил принять участие в похищении пожилой женщины и её дочери, — рассказали в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

После этого исполнитель в компании и оперативник ОБОП встретились с заказчиком, который назвался Ринатом. Тот пообещал заплатить за услуги похищения по сто тысяч рублей.

— Причём, если при жертвах в момент похищения будет достаточно крупная сумма денег и драгоценности, Ринат не исключил возможности убийства похищённых, — отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Заказчик изучил маршруты движения владелицы пилорамы и её дочери, арендовал автомобиль, определил место захвата жертв. Как рассказали в пресс-службе главка, по замыслу организатора похищения исполнители должны были действовать под видом сотрудников ГИБДД: остановить машину, а затем, угрожая травматическим пистолетом, напасть на находящихся в ней людей, связать их и уже вместе с заказчиком вывезти в лес. Операцию планировали провести около 11 утра на автодороге между посёлками Черемша и Битимка Первоуральского района. Там с поличным и задержали организатора похищения.

— Сначала всё шло по его плану: автомобиль с женщинами остановили "сотрудники ГИБДД", из укрытия с чемоданчиком, в котором лежал молоток, вышел сам заказчик, но на расстоянии около пяти метров от машины был остановлен требованием сдаться, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — Злоумышленник попытался спастись бегством, но оперативники догнали его и с применением физической силы и спецсредств обезвредили.

Сейчас несостоявшийся похититель будет ждать суда, который может приговорить его к сроку до 15 лет тюрьмы.

— 58-летнему гражданину предъявлено обвинение по статье "Покушение на похищение двух человек, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением оружия", — сообщил старший помощник СУ СКР по Свердловской области по связям со СМИ Александр Шульга.