На Урале снайпер обстрелял охранника на парковке во время обхода территории

Ранение пришлось мужчине в область правой голени. Пулю на месте обнаружить не смогли.

Неизвестный обстрелял из неустановленного оружия 34-летнего сотрудника охраны, проводившего в одиночку плановый обход территории жилого комплекса "Миллениум", расположенного в юго-западном районе города. Пострадавший мужчина получил ранение в область правой голени.

По предварительной информации "снайпер" находился в одной из квартир на пятом или шестом этаже дома, построенного напротив стоянки, где охранник и проходил в момент, когда произошёл выстрел.

Данную информацию вместе с видео, на кадрах которого видно, как всё произошло, прислал гражданский репортёр, воспользовавшись приложением LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга подтвердили факт произошедшего:

— Сообщение о данном инциденте поступило в региональный отдел полиции 5 апреля около 12:48 от руководителя службы безопасности жилищного комплекса, расположенного по ул. Громова. На место выезжали руководитель отдела полиции, кинологи и криминалисты. Пострадавший мужчина 1982 года рождения, был доставлен в городскую больницу № 36 с диагнозом "рваная рана правой голени", после чего отправлен на судебно-медицинское освидетельствование для установления степени полученных им повреждений. В данный момент полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.