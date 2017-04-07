На Урале хозяева выкинули с 4-го этажа собаку, съевшую их закуску

После удара о землю пес ещё в течение получаса пытался убежать на костях, торчащих из сломанных лап.

В Кировграде около дома по адресу Дзержинского, 14, местные жители стали свидетелями страшной картины. По словам прохожих, мужчина выкинул из окна пятиэтажки овчарку.

— Я шла из магазина, что напротив этого дома,— рассказывает местная жительница Анастасия. — Смотрю, собака летит из окна. А в том окне мужской силуэт. Он сразу спрятался, как меня увидел. Пёс упал и от испуга и шока пытался убежать. Но бежать не получается — лапы сломаны. Тогда он просто встал на торчащие кости и, упираясь задними ламами, тащил себя прочь. Так протащил с передышками два дома. Зрелище было страшное.

Очевидцы сразу обратились за помощью к волонтёрам, которые через час приехали на место. По славам зоозащитников, они долго не могли поймать напуганного пса. Он рычал, лаял и убегал от них на том, что осталось от лап.

— Я многое уже повидала, но чтобы от меня в ужасе бегали на костях — такое впервые, — рассказывает зоозащитница Евгения. — Нам всё же удалось её поймать — накрыть пледом и отнести в машину. Думали сперва усыплять, если продолжит себя неадекватно вести и кидаться. Но потом пёс, видимо, отошёл от шока и стал скулить — успокоился.

По словам волонтёров, во время поездки к ветеринарам собаку стошнило куском колбасы с этикеткой и пакетиком чая. Как предполагают зоозащитники, собаку выкинули из-за того, что та стащила у хозяев закуску.

В ветеринарной клинике констатировали открытые переломы передних лап и гематомы. Пострадавшему оказывают необходимое лечение.

Как рассказывают соседи, в квартире, из окна которой вылетел пёс, люди появляются редко. А в этот день там выпивала шумная компания.

— Собаку эту я видела несколько дней назад, — говорит жительница из соседней квартиры. Забегала в подъезд. Ещё шум в тот день слышала. Там выпивала компания. Больше ничего не знаю.

Местные жители и соседи организовали поиски мужчины, который так жестоко решил расправиться с животным, но пока его найти не удаётся.