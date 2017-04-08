На Урале коллекторы избили 11-летнего инвалида за несуществующий долг его мамы

В Екатеринбурге произошёл очередной случай дикого выбивания долгов. На этот раз чужие деньги требовали с ученика 5-го класса коррекционной школы, который страдает эпилепсией.

В столице Урала разыскивают неизвестных мужчин, которые жестоко избили школьника-инвалида. Трое мужчин несколько дней выслеживали ребёнка, после чего сначала вступили с ним в диалог, узнав фамилию и облив его пивом, а уже на следующий день подкараулили мальчика в лифте его дома и поколотили. Об этом Лайфу рассказала мать пострадавшего.

— Глеб у меня — особый ребёнок. Он учится в коррекционной школе, у него проблемы с психикой, бывают приступы эпилепсии, немного отстаёт в развитии, — начала свой рассказ Ирина Н., мать избитого ребёнка. — Была инвалидность второй группы, но в прошлом году её сняли. Из школы он обычно приходит в 17:10–17:20, а в тот день он задерживался. В 18:00 он, наконец, зашёл в квартиру, весь грязный и побитый. Сказал, что его побили и сказали при этом: "Когда твоя мать вернёт долг 300 тысяч?" Мы живём на девятом этаже, а эти зашли с ним в лифт, высадили на третьем этаже и начали издеваться над сыном. По его словам, эти же парни за день до этого облили его алкоголем.

По словам женщины, никакой долг в 300 тысяч рублей за нею не числится, однако именно эту сумму в банке "Хоум кредит" взяла её сестра-двойняшка в 2011 году для покупки автомобиля.

— У сестры фамилия как у меня, дата рождения, да и зарегистрирована она по этому же адресу. Там, получается, проценты большие накапали, и, несмотря на то что 300 тысяч она вернула, такую же сумму ещё осталась должна. В 2015 году её долг вроде перекупили. Потом нас никто не беспокоил. Единственное, что месяц назад кто-то на моей квитанции по коммунальным услугам написал оскорбления, — рассказывает Лайфу Ирина Н.

Ольга, сестра Ирины, общаться с Лайфом отказалась.

Известно, что долг в 300 000 рублей у банка "Хоум кредит" выкупило одно из самых крупных коллекторских агентств России — ООО "Морган", расположенное в Москве. Судя по информации, размещённой на сайте Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), агентство MORGAN исключено из НАПКА за неуплату членских взносов по решению совета ассоциации от 4 марта 2016 года. Причиной исключения стала неуплата компанией членских взносов в срок до 1 марта, предусмотренный решением общего собрания НАПКА. Ассоциация также обращает внимание участников и клиентов рынка взыскания на то, что в настоящее время связь с агентством MORGAN установить не удаётся. Юридически они существуют, однако физически компания деятельность не ведёт, а номера её телефонов не действуют. Кто же тогда пытался выбить из юного екатеринбуржца долг и почему именно сейчас, остаётся загадкой. Полиция Екатеринбурга проводит проверку по данному происшествию.

— Обращение такое в полиции есть, оно зарегистрировано, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. — По нему проводится проверка. Данный молодой человек направлен на судебно-медицинское освидетельствование. По поводу матери: у неё, действительно, никаких кредитов нет. Информация о том, что у её сына кто-то что-то вымогал или требовал, пока тоже проверяется. В любом случае, данные материалы находятся на контроле у руководства территориального отдела полиции и обязательно будут установлены все обстоятельства данного происшествия.