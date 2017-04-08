Шестилетние "Гуччи". На Урале дети-дизайнеры представят свою модную коллекцию

В Екатеринбурге дети, мечтающие стать профессиональными модельерами, создали одежду в стиле Casual.

В Екатеринбурге дети с двух до одиннадцати лет три месяца трудились над созданием моделей одежды. Сначала они рисовали свои задумки цветными карандашами и фломастерами. Потом делали эскизы. Затем совместно со швеями отшивали свои платья, куртки, юбки, блузы и футболки. Малыши вдохновлялись сказочными персонажами, модными журналами и одеждой родственников.

Так, четырёхлетняя Варя создала косуху, вдохновлённая кожаной курткой своей бабушки. А идея юбки пришла к ней благодаря мягкой игрушке.

— Эта юбка похожа на мою игрушку — мишку, — рассказывает четырёхлетняя Варя. — Такая же мягкая. А розовая она, потому что я люблю розовый. Косуха же напомнила мне мою бабушку. У неё есть белая кожаная курточка.

Юра же взял идею у костюма Супермена. А Алиса — у Золушки.

— Только рукава у неё длиннее, там более модно, — рассказывает четырёхлетняя девочка. — Я в журнале смотрела.

В планах многих из них — стать модными дизайнерами, создать свой бренд одежды и продавать вещи в магазинах. Придуманные ими костюмы почти отшиты.

Дети продефилируют в созданных ими костюмах 24 апреля на благотворительном вечере Kids fashion day в поддержку больным детям. Каждый желающий сможет заказать у маленьких модельеров любую вещь.