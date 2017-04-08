Возбуждено уголовное дело из-за нападения коллекторов на 11-летнего инвалида

Следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил дело о вымогательстве с применением насилия, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, 5 апреля 2017 года около 18 часов в городе Екатеринбурге трое неизвестных мужчин применили насилие в отношении ученика пятого класса коррекционной школы. Избиение произошло в лифте дома, где ребёнок проживает со своей матерью. Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери возврат денежного долга в размере 300 тысяч рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребёнка, такого долга за ней не числится.

В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела следователями Следственного комитета России принимаются необходимые меры по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, установлению и задержанию мужчин, столь цинично избивших беззащитного малолетнего ребёнка. Следователями будут допрашиваться сам пострадавший мальчик, его родители и иные лица.

В ходе расследования будет проведена судебная медицинская экспертиза потерпевшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью, причинённого ребёнку. По результатам проведения необходимого комплекса первоначальных неотложных следственных действий органами Следственного комитета России будет дана самая жёсткая и принципиальная правовая оценка действиям указанных сообщников.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства областного Следственного управления Следственного комитета России.