На Урале собака, танцующая тверк, прошла первый отбор на шоу "ТАНЦЫ"

Пёс Эри и её хозяйка долго готовились, чтобы их бути-данс увидела по телевизору вся страна

В Екатеринбурге собака прошла региональный отбор на шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Эри с хозяйкой Натальей готовились, триеровались и их взяли. Мы писали про эту пару раньше.

— Мы постоянно работали, мы всё время занимаемся танцами, — рассказывает Наталья "мама" Эри. — А непосредственно собирали танец, готовились к кастингу мы примерно месяц. Когда победили, первое было удивление, а второе — радость!

По словам Натальи, это шоу будет началом сценической карьеры Эри. Хозяйка в будущем будет продюсировать гастроли любимца. Эри будет выступать на корпоративах.

— Наша девочка сперва совсем немного волновалась, но потом настроилась и всё отработала хорошо. Я ей довольна, награжу сегодня. У нас в холодильнике лежит огромная телячья нога — специально припасена.

Сегодня случилось удивительное событие на кастинге шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ в Екатеринбурге: на участие в программе заявилась собака! — рассказала Диана Гусева, пиар-специалист канала ТНТ в Екатеринбурге. — Её зовут Эри, она танцует тверк. Даст фору любому профессиональному танцору! Жюри были очень приятно удивлены, с удовольствием посмотрели номер Эри. Эри показала разнообразие трюков, причём и самого главного трюка тверка. Креативный продюсер сказал, что Екатеринбург очень подготовленный город. Эри не смогли отказать, поэтому их вместе с Натальей пригласили попробовать силы в телевизионном кастинге и представлять Екатеринбург. Будем болеть за Эри и ждать эфира. Новый сезон Шоу "Танцы" ожидается в августе