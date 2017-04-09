На Серовском тракте под Екатеринбургом перевернулся автобус с 15 пассажирами

Двух человек, которых зажало между сиденьями, пришлось доставать сотрудникам МЧС.

На 151-м километре автодороги Екатеринбург — Серов — ХМАО произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

— Водитель автобуса MAN не справился с управлением на затяжном повороте, допустил съезд с дороги и опрокинулся в кювет. В момент ДТП в автобусе находилось 15 человек, — пояснили Лайфу в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, три человека получили ушибы. В момент ДТП на дороге была гололедица.

— На месте ДТП работали сотрудники МЧС города Ивделя. Они деблокировали двух пассажиров, зажатых между сиденьями в салоне автобуса, — сообщили Лайфу в ГУ МЧС России по Свердловской области.

К месту аварии направили автобус из Ивделя, чтобы пассажиры могли уехать. В районе ДТП затруднений в движении транспорта нет. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.