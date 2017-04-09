Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в комнате общежития

Кусок штукатурки обвалился прямо над кроватью 11-летний девочки. К счастью, никто не пострадал.

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обрушением части потолка в одном из общежитий.

По предварительной информации, накануне утром 8 апреля в одной из жилых комнат общежития по ул. Кварцевой, 14, в Екатеринбурге произошло частичное обрушение поточного перекрытия. В это время в помещении, где произошло ЧП, на диване спала 11-летняя девочка. Отец чудом успел схватить ребёнка и унести на небезопасное расстояние, предупредив трагический исход событий. В результате происшествия ребёнок не пострадал.

— Как установлено, указанный жилой дом эксплуатируется ООО "Управляющая компания "Чкаловская". Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение жилищных прав граждан, даст правовую оценку действиям управляющей организации при эксплуатации жилого дома, установит, проводился ли в данном жилом доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения, — сообщают в ведомстве.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль результаты доследственной проверки по факту ненадлежащего обслуживания жилого фонда управляющей компанией.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.