Перед судом предстанут братья, зарезавшие деда на глазах его 4-летнего внука

Мужчины нанесли множество ножевых ранений 61-летнему Маснавию М. за то, что он отказался отдать им ключи от своего автомобиля. Безжалостные злоумышленники не пощадили и ребёнка — они попытались его убить, однако малышу удалось спастись.

Речь идёт о двух братьях — Александре и Анатолии Нечкиных.

По данным следствия, днём 16 мая 2015 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигались на лодке по реке Уфе вблизи села Рахмангулова Красноуфимского района. На берегу они заметили пожилого мужчину, рыбачившего вместе с своим внуком 2011 г.р., а также автомобиль "Нива", принадлежащий пожилому мужчине. С целью хищения указанного автомобиля злоумышленники высадились на берег и потребовали у мужчины ключи от машины. Получив отказ, обвиняемые напали на владельца машины и на глазах у его внука с особой жестокостью совершили убийство потерпевшего при помощи ножа. Кроме того, злоумышленники попытались расправиться также и с внуком потерпевшего. Они применили в отношении него физическое насилие и бросили мальчика в илистую топь реки. К счастью, мальчик остался жив.

Посчитав убийство маленького свидетеля совершённым, злоумышленники скрылись на похищенной машине с места преступления. При этом они похитили у потерпевшего не только автомобиль, но и ценное имущество на общую сумму около 180 тысяч рублей. Однако через некоторое время, не справившись с управлением машиной, они бросили её, а сами решили вернуться на место происшествия к своей лодке. По ходу следования к своей лодке они обнаружили на берегу реки другую лодку и шестовое весло общей стоимостью 5,5 тысячи рублей. Это имущество злоумышленники также похитили, скрывшись на не принадлежащей им лодке по реке с места преступления.

— Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых жителей Ачитского района — братьев в возрасте 39 и 38 лет, — сообщили Лайфу в СУ СК России по Свердловской области. — Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч.4 ст.162 УК РФ ("Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), п.п. "д", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем"), п. "а" ч.3 ст.111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой психическое расстройство, совершённое в отношении малолетнего, с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору"), ч.3 ст.30, п.п. "а", "в", "ж", "к" ч.2 ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление") и п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ ("Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору").

В ходе следствия, в том числе путём проведения судебных экспертиз, было установлено, что психическому здоровью маленького ребёнка, на глазах которого было совершено жестокое убийство деда и который после случившегося длительное время провёл рядом с погибшим дедом, действиями обвиняемых был причинён тяжкий вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.