Уральского полковника МВД поймали пьяным за рулём служебного автомобиля

По данным источника Лайфа, медицинское освидетельствование показало, что в крови Баженова содержание алкоголя было равно 0,87 мг/л, а это всё равно что выпить две бутылки водки.

В Екатеринбурге сотрудники 5-й роты ДПС по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержали начальника центра временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергея Баженова. По данным Лайфа, инцидент произошёл 8 апреля в 2:20 по адресу улица Халтурина, 55.

По данным источника Лайфа, полковник находился за рулём служебного автомобиля "Лада-Приора" в неформенной одежде. Медицинское освидетельствование показало, что в крови Баженова содержание алкоголя было равно 0,87 мг/л, как говорят сотрудники, примерно полковник выпил две бутылки водки.

Полковнику Сергею Баженову 50 лет. В полиции он служит с 1996 года. В нынешнюю должность вступил в августе 2016-го. На данный момент по факту инцидента проводится служебная проверка.

— Действительно такой инцидент был. Был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КРФоАП, — сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. — По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Вплоть до увольнения из органов.