На Урале мужчина разрешил спор у кафе, нокаутировав посетителя одним ударом

После падения началась драка, а 29-летнего пострадавшего пришлось уносить с воображаемого ринга на руках, так как он был не в состоянии идти и пошевелиться.

На прошлой неделе рано утром у входа в кафе арабской и европейской кухни "Аль-Шам", расположенного на улице Малышева в Екатеринбурге, подрались гости. Молодые люди отдыхали в заведении полночи, они были знакомы, однако сидели за отдельными столиками в разных компаниях. Никаких конфликтов не было.

На кадрах видно, как двое крупных мужчин ведут беседу. Затем парень отходит назад и исподтишка бьёт в голову одному из них. От удара мужчина падает, ударяясь головой об асфальт. Упавшего пытаются привести в сознание, но потом просто утаскивают в кафе. На парковке начинается драка.

На скорой помощи 29-летнего парня доставили в больницу. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. У него ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

Мужчину, который нанёс удар, задержали.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга подтвердили данную информацию:

— Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый 1997 года рождения, гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Драка произошла на почве личных неприязненных отношений.