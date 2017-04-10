В Екатеринбурге появилось мыло в виде популярного интернет-персонажа Ждуна

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В Екатеринбурге появилось мыло в виде популярного интернет-персонажа Ждуна

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Целая армия разноцветных и блестящих Ждунов смирно сидит на полке в одном из крупных торговых центов города. Стоимость за штуку — 200 рублей. Судя по тому, как бурно новинку в мире средств гигиены обсуждают в Сети, немало горожан мечтают приобрести себе необычного пенного друга. 

— Когда я увидела это мыло, от души посмеялась. Позитивно. Хоть я и не фанатка данного персонажа — это прикольно, — рассказала Лайфу Ксения — девушка, которая выложила фотографии мыла в соцсети "ВКонтакте".

 
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