В Екатеринбурге появилось мыло в виде популярного интернет-персонажа Ждуна

Целая армия разноцветных и блестящих Ждунов смирно сидит на полке в одном из крупных торговых центов города. Стоимость за штуку — 200 рублей. Судя по тому, как бурно новинку в мире средств гигиены обсуждают в Сети, немало горожан мечтают приобрести себе необычного пенного друга.

— Когда я увидела это мыло, от души посмеялась. Позитивно. Хоть я и не фанатка данного персонажа — это прикольно, — рассказала Лайфу Ксения — девушка, которая выложила фотографии мыла в соцсети "ВКонтакте".