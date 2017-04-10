Семье избитого коллекторами ребёнка перед нападением угрожали из-за долга за ЖКХ

Жильцы соседней квартиры пожаловались, что семья уже давно не оплачивает коммуналку.

Новые подробности вопиющего нападения коллекторов на ребёнка-инвалида в Екатеринбурге. Знакомые семьи рассказали, что мама побитого мальчика уже несколько лет не платит за услуги ЖКХ.

— Всё было ещё примерно в 2013 году, — рассказывает Татьяна, живущая в том же подъезде, где напали на ребёнка. — Тогда Ирина была беременна Глебом. Они жили с сестрой, но затем денег, видимо, стало мало, и Ирина перестала платить за коммуналку. И так до сих пор.

По словам соседки, долг составляет около 200 тысяч рублей. Ирина живёт с матерью и двоими детьми, мужа у неё нет. То, что напасть на ребёнка могли из-за конфликта с коммунальщиками, подтверждают угрозы и оскорбления, которые были оставлены на квитанции за ЖКХ.

"Е**чки! Две проститутки и ваши вы**ки + ваша алкашка! До каких пор вы будете жить за счёт соседей! Б**ди вы!"

Сама Ирина считает, что эту надпись на квитанции за услуги ЖКХ оставили из-за долга её сестры. Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело, нападавшие будут привлечены к ответственности вне зависимости от того, какой именно долг выбивали у ребёнка.

Источники в СКР подтвердили Лайфу, что за матерью избитого мальчика действительно числится немалый долг размером в 226 тысяч 180 рублей. При этом, по словам источника, данная сумма накопилась не из-за того, что женщина несколько лет систематически не платила за коммуналку, а потому, что она иногда задерживала внесение суммы на месяц или два. В результате к 5–6 тысячам стандартного платежа прибавлялись пени размером 3,5 тысячи рублей. Управляющая компания судилась с Ириной в 2014 году, а в 2015-м было принято мировое соглашение по рассрочке платежа.

— Мы подняли архивы, из которых следует, что с сентября 2016-го Ирина всё платит без задержек. Например, в этом месяце она уже заплатила 10 тысяч рублей, — рассказал Лайфу источник в СК.

В управляющей компании, на балансе которой стоит дом, где проживает Ирина с детьми, должникам вкладывают уведомления о задолженности в конверты с квитанциями, присылают заказные письма и проводят беседы.

В сентябре 2016 года сотрудники управляющей компании дома женщину не застали, а 1 марта 2017-го оставили уведомление о долге в двери. Входить в квартиру должника без приставов сотрудники ЦУК просто не имеют права.