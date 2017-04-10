Президент "Города без наркотиков" о волонтёре с гашишем: Он подонок, негодяй

Андрей Кабанов подтвердил, что внештатный сотрудник их фонда оказался связан с торговцами каннабисом из Верхней Пышмы.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила о поимке двух мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками. У задержанных, один из которых оказался волонтёром фонда "Город без наркотиков", изъяли более 140 граммов гашиша.

— Да, был такой факт. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Верхней Пышме при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 граммов гашиша. Задержанный указал на сообщника, который является действующим волонтёром НО БФ "Город без наркотиков", — рассказал Лайфу президент "Города без наркотиков" Андрей Кабанов. — В общем, волонтёр также признался, что имеет какое-то отношение к этому гашишу. Идёт следствие. Надо во всём разобраться. Но для нас этот волонтёр, конечно же, однозначно подонок и негодяй.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уточнили, в настоящий момент проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые группой лиц в крупном размере".