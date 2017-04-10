Опека обвинила в притворстве глухонемую, у которой отобрали детей

На шумиху в СМИ по поводу лишения родительских прав Оксаны Белобородовой отозвалось руководство по управлению соцполитики города. Они дали свой ответ по ситуации, заявив о том, что женщина без слуха и голоса вводит всех в заблуждение.

Директор отдела опеки по городу Алапаевску прокомментировала ситуацию с лишением шести дочерей Оксаны Белобородовой и обвинила женщину в том, что она притворяется и всё отлично понимает.

Оксана через переводчика смогла объяснить журналистам, что, по её мнению, у неё отобрали детей незаконно. Из-за отсутствия слуха и голоса она не поняла причин, более того, как жалуется сама женщина, ей не предоставили в суде переводчика.

Эта история уже возмутила сенатора Елену Мизулину. Сегодня прокуратура Свердловской области возбудила проверку по факту лишения родительских прав 36-летней женщиной. Руководители управления по социальной политике Алапаевска встретились при журналистах с глухонемой матерью.

Государственные служащие заявили и прессе, и самой женщине, что инвалид с рождения понимает всё, что ей говорят. Помимо этого, заявили, что причинами лишения прав материнства Оксаны является её пристрастие к алкоголю.

— Да всё она прекрасно понимает. Она отлично читает по губам, она читает тексты, — поясняет директор по соцполитике Ольга Сысоева. — А прав её лишили из-за её безответственности в отношении детей. Они оставлялись без надзора, женщина часто выпивала.

На просьбу журналистов показать документы, где указаны вышеупомянутые причины лишения прав материнства, сотрудники управления стали устно спрашивать согласия глухонемую Оксану.

Переводчика на встрече не было.

— Вы готовы, Оксана Алексеевна? Я вам сейчас дам документы, а вы дадите их корреспондентам, — спрашивала зам. — Дадите решение суда? Тут ваши сведения, про вас написано, как вы исполняли свои родительские обязанности. Дадите документы журналистам?

Оксана лишь молчала и показывала, что не понимает вопроса.

— Мы с ней общались до этого, она всё понимала. Мы разъяснили ей всё, что от неё требуется, чтобы сохранить свои права как матери, — заверила директор управления.

Помимо этого, госорганы утверждали, что Оксана отлично читает текст и ей понятны юридические термины. Хотя сурдопереводчик Оксаны рассказывает об обратном.

— Я ей пишу СМС — она только однажды на них ответила, — поясняет сурдопереводчица Оксаны Наталья. — Также Оксана жалуется, что ничего не понимает, читает плохо, тем более юридические термины. У неё всего пять классов образования.