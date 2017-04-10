В Екатеринбурге горит завод гражданской авиации

В Екатеринбурге произошёл пожар в нежилом здании на территории Уральского завода гражданской авиации. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. В настоящий момент на месте продолжают работать 28 единиц пожарно-спасательной техники, 77 человек личного состава. Развёрнут штаб пожаротушения.

— Сложность в тушении заключается в том, что огонь распространился по многослойному перекрытию кровли, и чтобы ликвидировать распространение огня, пожарные с помощью бензопил разрезают кровлю, вскрывают её и проливают. Кроме того, в районе тушения пожара отсутствуют водоисточники. Доставка воды производится от пожарных гидрантов, расположенных в 700 метрах от места пожара, — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.