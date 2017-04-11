В Екатеринбургском зоопарке крымская львица родила двойню

Самка впервые показала посетителям и сотрудникам зоопарка детёнышей — двух самцов.

Сегодня горожане стали свидетелями того, как львица Эмма, которая прибыла к нам из Крыма в конце прошлого года, вынесла из укрытия своих новорождённых. Как рассказали сотрудники зоопарка, родились львята ещё месяц назад. Всё это время четырёхлетняя мать находилась с ними в специально сконструированном для неё домике.

— Когда мы стали подозревать, что Эмма в положении, то соорудили для неё домик. Там она и родила, — рассказывает Лайфу Игорь Перьмяков, начальник пресс-службы Екатеринбургского зоопарка. — Сегодня же, когда сотрудники пришли убирать вольер, то увидели по центру двух львят. Они не отходили далеко от матери, но уже с интересом изучали местность и даже играли друг с другом. Ещё внимательно наблюдали за уборкой.

По словам работников зоопарка, львица чувствует себя хорошо. Сейчас её рацион — кипячёное молоко и витамины. Маленькие самцы ещё шесть месяцев будут питаться от матери. Через неделю их начнут кормить и мясом. Вместе с новорождёнными в вольере находится и их отец Эрни. Пока он не подходит близко к детёнышам.

Сегодня будет объявлен конкурс на лучшие имена для появившихся на свет львят.