На Урале семья из четырёх человек попала в больницу с серьёзным отравлением

Несовершеннолетние внучки попали в реанимацию, а их дедушка, находившийся в тяжёлом состоянии, впал в кому.

В Каменск-Уральском семья из четырёх человек, включая двух маленьких детей, госпитализирована с отравлением неизвестной этиологии, сообщили в областной прокуратуре.

Двух взрослых и двух детей 4 и 10 лет доставили в больницу Каменск-Уральского в воскресенье, 9 апреля.

Дети гостили у бабушки с дедушкой в квартире на улице Лермонтова, 6, оснащённой газовой колонкой и газовой плитой. Взрослые и дети стали готовить себе ужин — пекли пиццу в духовке. Вскоре матери девочек поступил тревожный звонок. Ей позвонила старшая дочь и сообщила, что бабушке стало плохо. После этого связь с дочкой прервалась. Женщина попыталась дозвониться до дочери, но не смогла этого сделать. Поняв, что произошло что-то нехорошее, женщина вместе со своим старшим 18-летним сыном направились в квартиру к родственникам. Дверь они открыли своим ключом и обнаружили всех четверых в бессознательном состоянии. Никаких посторонних запахов при этом не было. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Ещё до прибытия врачей в сознание пришла старшая девочка и сообщила, что изначально у бабушки закружилась голова, и она прилегла на диван. Затем на пол упала её младшая сестра. Её попытался поднять дед. Но также упал на пол. В этот момент старшая девочка и решила позвонить маме.

В наиболее тяжёлом состоянии был 61-летний дедушка. Мужчину поместили в реанимационное отделение, так как он находился в коме. Вывести его их тяжёлого состояния удалось лишь через сутки.

Специалисты аварийной газовой службы "Газэкс" проверили квартиру, в которой находилась семья, однако ничего, что могло бы привести к отравлению газом, не обнаружили: посторонних запахов в помещении не было, следов повреждения газового оборудования тоже, утечки газа не установлено.

— В настоящее время все пострадавшие остаются в медицинских учреждениях, несовершеннолетние девочки переведены из реанимации в отделение педиатрии ГБУЗ Свердловской области "Детская городская больница г. Каменск-Уральского". Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Причины отравления могут быть установлены после получения результатов взятых у пострадавших анализов. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как пояснили Лайфу в СУ СК РФ по Свердловской области, по факту отравления семьи СКР организована доследственная проверка. По предварительной информации, врачи поставили пострадавшим диагноз "отравление продуктами переработки газа". Конечно же, семья будет опрошена после того, как это позволят сделать врачи.