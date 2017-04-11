Мэр Красноуфимска: Пусть террористы не думают, что мы отменим КВН

Вадим Артемьевских, чьё напутственное слово молодым кавээнщикам вызвало массу гневных комментариев в Сети, решил ответить интернет-троллям.

Мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских, который на встрече команд КВН призвал помянуть жертв теракта в Санкт-Петербурге "зажигательным смехом", попытался оправдаться перед горожанами. В беседе с Лайфом чиновник объяснил, что не хотел никого обидеть. Мол, он лишь пытался выразить мысль о том, что террористам не удалось никого запугать.

Впрочем, в процессе объяснений незадачливый оратор запутался ещё сильнее.

— Я хотел сказать, что террорист не должен нас запугать и изменить нашу жизнь так, чтобы мы отменяли такие мероприятия, как КВН. Хотел донести до террористов, чтобы они не думали, что мы их отменим. Я также имел в виду, что мы должны сделать этот концерт блистательным, а раз КВН — это шутки, то они должны сделать концерт хорошим, и мы должны посвятить его жертвам, — заявил Артемьевских.

В свою очередь в администрации города Лайфу объяснили, что странное высказывание чиновника — это результат волнения, и добавили, что Вадим Валерьевич "человек дела, а не демагог".