На Урале спасли котёнка, который три дня прожил в щели дома на 9-м этаже

Оказалось, что кошка, которую потеряли хозяева, ушла из дома по стене и залезла на крышу девятиэтажки. Просидев там какое-то время, животное опять спустилось по стене и оказалось в щели между балконами двух этажей.

Сегодня жительница одной из квартир дома на Колмогорова, 56 пожаловалась на мяуканье с балкона, которое не прекращалось два дня. Откуда именно доносился звук, она понять не могла. Хозяйка вызвала спасателя. Мужчина приехал на вызов и спустился с крыши на страховке до балкона восьмого этажа.

— Я подвис у стены дома и увидел, откуда доносится звук. В щели между балконами восьмого и девятого этажей сидел напуганный котёнок. Он дрожал. Я залез рукой в это отверстие и достал беднягу. Мы по верёвке поднялись на крышу.

Оказалось, что спасённую кошку потеряли хозяева из соседней квартиры. Они три дня искали питомца: вывешивали объявления на улицах, размещали информацию о пропаже в соцсетях. По их словам, они видели, как их киска Мегги выбежала из квартиры на балкон и пошла по перилам.

— В субботу я решила вывесить бельё на балконе. Балконы у нас открытые, с перилами. Я пошла развешивать бельё, открыла балконную дверь. Смотрю, Мегги выбежала и пошла по перилам на крышу. Я очень испугалась: Мегги — член семьи, мы очень её любим. Когда мне её принесли живой и невредимой, счастью не было предела.

По заявлению очевидцев, кошку увидели на крыше дома два дня назад и пошли спасать. Когда добровольцы поднялись на крышу, она убежала от них: прыгнула на перила балкона последнего этажа и оттуда шмыгнула в стену.