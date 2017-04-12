На Урале накрыли подпольный склад в гараже с тремя тоннами палёного алкоголя

Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области накрыли склад палёного алкоголя и изъяли около трёх тысяч бутылок крепких спиртных напитков и ещё 1,5 тысячи спирта. Суррогат хранился в одном из гаражных боксов на улице Первомайской, расположенной в Кировском районе города.

В ассортименте были водка, вино и коньяк, замаскированные под алкоголь известных марок. Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети общественник Дмитрий Чукреев, принимавший участие в рейде.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу не смогли оперативно прокомментировать данную информацию и пообещали сделать это позже.