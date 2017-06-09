Администратор "группы смерти" пытался заставить покончить с собой девочку-сироту

14-летней школьнице обещали, что расправятся с её приёмной семьёй, если она не спрыгнет с высотки или не бросится под поезд.

По данным паблика Mash, девочка переписывалась в социальной сети с 26-летним москвичом. Переписка шла в одной из "групп смерти".

Так называемый куратор предложил девочке игру, которая состояла из нескольких заданий. Первым этапом была анкета, в которой девочка рассказала всё о себе, дальше ей нужно было вырезать на теле знак F-57, потом её заставили перестать учиться и начать грубить близким. Последним заданием было самоубийство — прыжок с высотки либо падение под поезд. Когда школьница отказалась заканчивать "игру" данным образом, администратор пообещал приехать к ней домой и помочь, подкрепив свои намерения сообщением, в котором написал адрес её проживания. Когда и это не подействовало на девочку, он пригрозил ей, что зарежет её опекуна и сводных братьев у неё на глазах.

Девочка очень дорожила семьёй, которая забрала её из детского дома в четыре года, и решила пожертвовать собой ради них.

На следующий день она написала предсмертную записку, напилась сердечных капель и ушла в школу. На уроке она стала терять сознание, впадая в сонное состояние. Учителя вызвали ей скорую. В больнице выяснилось, что доза лекарства оказалась мала, чтобы нанести серьёзный вред организму, не понадобилось даже промывание желудка. Девочку в тот же день отпустили с опекуном домой. В данный момент её жизни ничего не угрожает.

А в Москве тем временем уже задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в доведении до попытки самоубийства 14-летней школьницы. Следственными органами СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ ("Доведение лица до попытки самоубийства").