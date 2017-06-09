Финские пограничники приготовились к июньскому наплыву туристов из России

Пограничная охрана Финляндии ожидает наплыва туристов из России во время июньских праздников. В ведомстве предупреждают, чтобы водители заранее выезжали и были готовы к длинным очередям при проверке документов.

Пик движения из РФ в Финляндию будет наблюдаться вечером 9 июня и весь следующий день. Возвращаться домой россияне будут в основном в понедельник, 12 июня.

— Учитывайте расхождения в финском и российском законодательстве: антирадары и радар-детекторы, как и многие средства личной самообороны, строго запрещены в Финляндии, — посоветовали туристам иностранные пограничники.