Забывшие пелёнку в животе роженицы врачи получили по 2 года ограничения свободы

Петербургские врач и медсестра, забывшие хирургическую пелёнку в животе роженицы, которой делали кесарево сечение, получили по два года ограничения свободы, сообщает городское ГСУ СК РФ.

Женщина рожала в декабре 2015 года в Клинике акушерства и гинекологии Государственного медуниверситета им. Павлова.

Как установили следствие и суд, после операции женщина обратила внимание медперсонала на то, что размер её живота после родов не уменьшился, а также пожаловалась на сильные режущие боли.

— Однако пациентке диагностировали лишь незначительное скопление жидкости в брюшной полости, и после проведения ряда медицинских процедур на 12-е сутки после операции она была выписана домой в удовлетворительном состоянии. В связи с плохим самочувствием женщина была доставлена в Военно-медицинскую академию им. Кирова, где 15 декабря 2015 года, то есть на 25 сутки после родов, была прооперирована. В ходе операционного вмешательства из брюшной полости потерпевшей врачи извлекли хирургическую пелёнку размерами 84 см на 117 см, которая была заведена в брюшную полость женщины при проведении кесарева сечения, — сообщили в Следственном комитете.

Суд приговорил врача и медсестру каждую к двум годам ограничения свободы, а также запретил заниматься медицинской деятельностью два с половиной года.