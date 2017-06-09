Сотрудников ОМОНа, предотвративших второй взрыв в петербургском метро, наградили

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Сотрудников ОМОНа, предотвративших второй взрыв в петербургском метро, наградили

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В пятницу сотрудников петербургского ОМОН, которые 3 апреля предотвратили второй взрыв в петербургском метро, наградили. Об этом сообщает паблик "Питер решает".

 

Майору полиции, руководившему в тот день группой взрывотехников ОМОН, вручили орден Мужества. Двое его коллег награждены медалями "За отвагу".

— Благодаря мужеству и высокому профессионализму взрывотехников петербургского ОМОН, быстро и чётко определивших конструкцию взрывного устройства, обнаруженного рядом с эскалатором у перехода на станцию "Маяковская", принявших верное решение о его немедленном обезвреживании, грамотно и умело выполнивших свою работу, угроза второго взрыва в метрополитене была локализована, жертв и пострадавших не было, — рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Также 9 июня сотрудникам метро, которые помогали пострадавшим при взрыве, вручили благодарности от министра транспорта Максима Соколова.

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