В Пулково 4-летняя девочка лишилась пальцев на руке из-за опрокинувшегося стола

В петербургском аэропорту Пулково 4-летняя девочка случайно опрокинула на себя столик и лишилась пальцев на руке.

— Следствием установлено, что в зоне отлёта в помещении одного из ресторанов, расположенного в терминале аэропорта Пулково, малолетняя девочка 2013 года рождения опрокинула на себя незакреплённый к поверхности пола стол с круглой деревянной столешницей. В результате падения столешницы на руку ей были причинены телесные повреждения в виде ампутационной травмы, — сообщили в СУ СК РФ на транспорте по СЗФО.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".