В Пулково 4-летняя девочка лишилась пальцев на руке из-за опрокинувшегося стола

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В Пулково 4-летняя девочка лишилась пальцев на руке из-за опрокинувшегося стола

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Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

В петербургском аэропорту Пулково 4-летняя девочка случайно опрокинула на себя столик и лишилась пальцев на руке.

— Следствием установлено, что в зоне отлёта в помещении одного из ресторанов, расположенного в терминале аэропорта Пулково, малолетняя девочка 2013 года рождения опрокинула на себя незакреплённый к поверхности пола стол с круглой деревянной столешницей. В результате падения столешницы на руку ей были причинены телесные повреждения в виде ампутационной травмы, — сообщили в СУ СК РФ на транспорте по СЗФО.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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